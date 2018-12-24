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ABD'de 7 yaşındaki Guetemalalı çocuk gözaltında öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 23:36 | Son Güncelleme

Babası ile Meksika sınırından ABD tarafına geçtiği sırada yakalanan Guetemalalı 7 yaşındaki Jakelin Amei Caal, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Biriminin nezaretindeyken hayatını kaybetti - BM, Caal'ın ölümünden derin endişe duyulduğunu bildirdi - Guetemala hükümeti ABD'ye nota verdi

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Göçmen Hakları Özel Raportörü Felipe Gonzalez Morales, ABD Sınır Devriyesi yetkililerince gözaltına alındıktan sonra yaşamını kaybeden 7 yaşındaki Guetemalalı kız çocuğunun şüpheli ölümü için soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Morales, yaptığı yazılı açıklamada, Jakelin Amei Caal isimli küçük kızın, babası ve büyük bir göçmen grubuyla Meksika sınırından ABD tarafına geçtiğini belirtti.

Sağlık durumuyla ilgili iddia edilenlerin aksine Caal'ın, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Biriminin nezaretinde öldüğünün tartışılmaz olduğunu vurgulayan Morales, Caal'ın ölümüne ilişkin "derinlemesine, bağımsız ve kapsamlı soruşturma" başlatılması çağrısında bulundu.

Morales, ABD'nin "göçmenlik durumuna göre" çocukları gözaltına almaktan vazgeçmesi gerektiğinin altını çizerek, Caal'ın ölümünden derin endişe duyduğunu vurguladı.

Küçük kızın ölüm nedeninin ortaya çıkarılması ve varsa sorumlu yetkililerin cezalandırılmasını isteyen Morales, ayrıca aileye, hukuki süreçte erişim sağlanması ve tazminat ödenmesi çağrısı yaptı.

Öte yandan, Guetemala Dışişleri Bakanlığının, Caal'ın ölüm nedeninin ortaya çıkarılması ve konuyu takip etmesi için ABD Dışişleri Bakanlığına diplomatik nota verdiği öğrenildi.

Caal'ın cenazesinin ülkesine ulaştığı bildirildi.

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu geçen ay Meksika'nın sınır kenti Tijuana'ya varmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Guetemala Jakelin Amei Caal

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