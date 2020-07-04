HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’de 8 Eyalette Günlük Vaka Artış Rekoru

ABD’de 8 Eyalette Günlük Vaka Artış Rekoru

04.07.2020 22:33 | Son Güncelleme

ABD’de Corona virüsü vakaları hızla artmaya devam ederken, yine birçok eyalette günlük vaka artış rekorları kırıldı. Bu eyaletlerden Florida’da son 24 saatte 11 bin 458 yeni vaka tespit edildi ve Perşembe günkü 10 bin 109 yeni vaka rekoru da aşıldı

ABD’de 8 Eyalette Günlük Vaka Artış Rekoru

ABD’de Corona virüsü vakaları hızla artmaya devam ederken, yine birçok eyalette günlük vaka artış rekorları kırıldı. Bu eyaletlerden biri olan Florida’da son 24 saatte 11 bin 458 yeni vaka tespit edildi ve Perşembe günkü 10 bin 109 yeni vaka rekoru da aşıldı. Eyalette son üç günün ikisinde bir gün içindeki yeni vaka sayısı 10 binin üzerine çıktı. Avrupa’da salgının zirvede olduğu dönemde dahi hiçbir Avrupa ülkesinde günlük vaka artışı Florida’daki kadar olmadı.

Corona virüsü salgınının şimdiye kadar 130 bine yakın can kaybına neden olduğu ülkede, Florida’nın yanı sıra 7 eyalette daha bir gün içinde bugüne kadarki en yüksek vaka artışı yaşandı.

Kuzey Carolina, Güney Carolina, Tennessee, Alaska, Missouri, Idaho ve Alabama eyaletlerinde Cuma günü günlük vaka artışı rekoru kırılırken, Teksas eyaletinde de hastaneye kaldırılanların sayısı zirveyi gördü.

ABD genelinde bir önceki gün 55 bin 405 yeni vaka tespit edilmiş ve bu seviye, dünyada bir günde tek bir ülkede görülen en yüksek vaka sayısı olarak kayda geçmişti. Ülkede Cuma gecesi itibariyle günlük vaka artışı 53 bin 483 olarak görünüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
ABD'den Patriot testi! Şarapneller ev ve araçlara isabet ettiABD'den Patriot testi! Şarapneller ev ve araçlara isabet etti
İstanbul LGS 2020 taban puanları ve yüzdelik dilimleriİstanbul LGS 2020 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole vergi zammı! İşte yeni fiyatlar

Sigara ve alkole vergi zammı! İşte yeni fiyatlar

Çıplak fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Çıplak fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Metropoll son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı

Metropoll son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kesin talimat: Toplayın götürün

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kesin talimat: Toplayın götürün

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kiraladığı otomobili almaya gitti, arka koltukta ceset buldu

Kiraladığı otomobili almaya gitti, arka koltukta ceset buldu

İlginizi Çekebilir

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Diğer Haberler
ABD'den Irak'ta Patriot testi! Şarapneller ev ve araçlara isabet etti

ABD'den Patriot testi! Şarapneller ev ve araçlara isabet etti

İran'da maske yarından itibaren zorunlu olacak

Ülkede flaş karar! Maske takmak zorunlu oluyor

Tayland'da maymunların meyve toplayıcısı olarak çalıştırıldığı ortaya çıktı

Çarpıcı açıklama! Ürünler raflardan kaldırıldı

Trump’ın oğlunun kız arkadaşı koronavirüse yakalandı

ABD'de gündem oldu! Koronavirüse yakalandı

Fransa'da eski Başbakan ve sağlık bakanları hakkında soruşturma açılacak

İstifa eden Fransa Başbakanı hakkında flaş karar

DSÖ, Çin'in ilk vakalarını zamanında bildirmediğini kabul etti

Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin itirafı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.