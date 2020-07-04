ABD’de 8 Eyalette Günlük Vaka Artış Rekoru

ABD’de Corona virüsü vakaları hızla artmaya devam ederken, yine birçok eyalette günlük vaka artış rekorları kırıldı. Bu eyaletlerden biri olan Florida’da son 24 saatte 11 bin 458 yeni vaka tespit edildi ve Perşembe günkü 10 bin 109 yeni vaka rekoru da aşıldı. Eyalette son üç günün ikisinde bir gün içindeki yeni vaka sayısı 10 binin üzerine çıktı. Avrupa’da salgının zirvede olduğu dönemde dahi hiçbir Avrupa ülkesinde günlük vaka artışı Florida’daki kadar olmadı.

Corona virüsü salgınının şimdiye kadar 130 bine yakın can kaybına neden olduğu ülkede, Florida’nın yanı sıra 7 eyalette daha bir gün içinde bugüne kadarki en yüksek vaka artışı yaşandı.

Kuzey Carolina, Güney Carolina, Tennessee, Alaska, Missouri, Idaho ve Alabama eyaletlerinde Cuma günü günlük vaka artışı rekoru kırılırken, Teksas eyaletinde de hastaneye kaldırılanların sayısı zirveyi gördü.

ABD genelinde bir önceki gün 55 bin 405 yeni vaka tespit edilmiş ve bu seviye, dünyada bir günde tek bir ülkede görülen en yüksek vaka sayısı olarak kayda geçmişti. Ülkede Cuma gecesi itibariyle günlük vaka artışı 53 bin 483 olarak görünüyor.

