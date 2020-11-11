ABD'de 83 bin ile günlük koronavirüs vaka sayısında rekor

Rusya, Polonya, İtalya ve İsviçre'de de vaka sayıları artışa geçmiş durumda.

Ülkede son altı günde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısında da artış yaşandığı ancak bunun günde 2.000 can kaybının görüldüğü nisan ayına kıyasla halen oldukça düşük olduğu kaydediliyor.

Geçen hafta ABD'de 441.541 yeni koronavirüs vakası belirlendi. Bu, temmuz sonundan beri kaydedilen en yüksek yedi günlük vaka sayısı.

Cuma günü Fransa'da ise 40 bin yeni vaka kaydedildi. Koronavirüs nedeniyle ülkede 298 kişi de hayatını kaybetti.

ABD'de cuma günü günlük koronavirüs vaka sayısında rekor kırılırken Avrupa'da durumun en olumsuz durumda olduğu Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan koronavirüsün en azından yaza kadar hayatı etkilemeye devam edeceği açıklaması geldi.

Avrupa'da koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı. Kıtada şimdiye kadar toplam 7,8 milyon vaka görüldü, 247.000 kişi de hayatını kaybetti.

WHO Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gelecek aylar zor geçecek ve bazı ülkeler tehlikeli bir yolda ilerliyor" dedi.

Dünya çapında koronavirüs vaka sayısı 42 milyonu geçti, 1,1 milyon can kaybı meydana geldi.

Bir grup bilim insanı, virüse karşı etkili bir aşı geliştirilse bile dağıtımının bir yılı bulabileceğini, bu nedenle bahar aylarında hayatın tamamen normale dönmeyeceği uyarısında bulunmuştu.

"Kasım ayı zor geçecek"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Paris'te bir hastaneyi ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, bilim insanlarının kendisine virüsün "en iyi ihtimalle gelecek yaza kadar" hayatı etkilemeye devam edeceğini söylediklerini kaydetti.

Fransa'nın üçte ikisinde gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Macron, sokağa çıkma yasağının günlük vaka sayısının 3000-5000 aralığına geldiğinde gevşetilebileceğini söyledi. Bu vaka sayıları en son ağustos ayının sonunda görülmüştü.