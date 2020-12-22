ABD'de 892 milyar dolarlık korona paketine onaylandı

Paketle salgından olumsuz etkilenen işletmelere ve vatandaşlara maddi destek yapılması hedefleniyor.Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), üzerinde Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin anlaşmaya vardığı yaklaşık 892 milyar dolarlık koronavirüs yardım paketi dün Kongre'de yapılan oylamanın ardından onaylandı. Yardım paketi, aylar süren pazarlıkların ardından kabul edildi. Paket kapsamında zor durumda kalan işletmelere ve vatandaşlara maddi destek verilmesi ve aşı dağıtım süreçlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Aylarca süren müzakerelerin ardından üzerinde anlaşılan yardım paketi önce Temsilciler Meclisi'nde, ardından da Senato'da onaylandı. Temsilciler Meclisi'nde 53 oya karşılık 359 oyla onaylanan teşvik paketi, Senato'da da 6'ya karşı 92 oyla kabul edildi. Paket, Trump'ın imzalamasının ardından yürürlüğüe girecek.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, yardım paketini desteklediğini, ancak paketin kendisinin de talep ettiği eyalet yönetimlerine ve yerel yönetimlere doğrudan yapılacak yardımı kapsamadığını belirtti. Bu talebi, Joe Biden göreve geldiğinde bir daha görüşebileceklerini de ifade etti. Cumhuriyetçi Hal Rogers, onaylanan paketin "adil bir uzlaşmayı" yansıttığını belirtti.