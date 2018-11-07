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ABD'DE ADALET BAKANI SESSİONS İSTİFA ETTİ (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 23:10 | Son Güncelleme

 ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions istifa etti.

Nafiz ALBAYRAK / New YORK, 7 Kasım (DHA) - ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions istifa etti. Sessions, ABD Başkanı Donald Trump’ın isteği üzerine istifa ettiğini söyledi.

Trump, Sessions’ın yerine Adalet Bakanlığı’na Matthew Whitaker’ın vekalet edeceğini açıkladı.

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