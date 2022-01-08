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ABD'de Ahmaud Arbery'yi öldüren üç kişi ömür boyu hapse mahkum edildi

08.01.2022 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de koşu yaparken üç kişinin saldırısına uğrayan ve öldürülen siyah Ahmaud Arbery davası sonuçlandı. Hakimin "duygusuzca işlenmiş bir cinayet" diye nitelendirdiği suçu işleyen üç kişiye ömür boyu hapis cezası verildi.

ABD'de Ahmaud Arbery'yi öldüren üç kişi ömür boyu hapse mahkum edildi

ABD'de siyahlara yönelik işlenen cinayetlerde son dönemde verilmeye başlayan ağır cezalara biri daha eklendi.

Arbery, Şubat 2020'de Georgia eyaletindeki evinin yakınlarındaki bir parkta koşu yaparken, kendisini araçlarıyla takip ettikten sonra vurarak öldüren Travis ve babası Gregory McMichael ile komşuları William Bryan, ömür boyu hapse mahkum edildi.

Bryan'a 30 yıllık mahkumiyetin ardından şartlı tahliye başvurusu yapma hakkı tanınırken McMichaellara bu hak tanınmadı.

Mayıs ayında Minnesota eyaletinde bir polisin boynuna bastırması sonucu nefessiz kalan ve hayatını kaybeden siyah ABD vatandaşı George Floyd'un ölümünün ardından, ABD genelinde geniş çaplı protesto gösterileri düzenlendi. Protestolarda polisin ve yargı sisteminin siyahlara adaletsiz davrandığı, ölümlerin cezasız kaldığı belirtilerek ırkçılığa karşı harekete geçilmesi çağrıları yapıldı.

Geniş çaplı protestoların ardından Ahmaud Arbery cinayeti de bir kez daha gündeme geldi.

Kasım ayında, mahkeme jürisi üç sanığı cinayetten suçlu bulmuştu.

25 yaşındaki Arbery, çoğunlukla beyazların yaşadığı Brunswick'te koşuya çıktığı sırada 66 yaşındaki Gregory McMichael, 35 yaşındaki oğlu Travis McMichael ve 52 yaşındaki komşuları Bryan, Arbery'yi araçlarıyla takip etti. Ardından araçlarıyla Arbery'yi parkın bir köşesinde sıkıştırdılar.

Görgü tanıkları, bu üç kişinin Arbery'ye ırkçı hakaretlerde bulunduğunu söyledi. Bir süre sonra Travis McMichael, silahsız olan Arbery'yi vurarak öldürdü.

Eski polis olan Gregory McMichael'ın avukatı, Arbery'nin hırsızlık yaptığından şüphelendiklerini; yakalamaya çalışırken nefsi müdafaa için kendisini vurduklarını iddia etti. Sanık avukatları, bu üç kişinin "tek bir kötü şey yapmış, ancak ailelerine, toplumlarına bağlı kişiler olduğunu" savundu.

Savcılar ise, ırkçılığın cinayette rol oynadığını ve cinayetin duygusuzca ve katı şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Hakim Timothy Walmsley, "Hukuku kendi ellerinize almaya çalışmak çok tehlikeli bir davranış. Komşular, yakınlarımızda bir ev sahibi olan insanlardan çok daha fazlasıdır. Onlarda en kötü davranışları aramak aslında kendi kötü karakterimizi ortaya koymaktır." yorumu yaptı.

Kararın ardından Walmsley, Arbery'yi anmak için bir dakikalık sessizlik istedi.

Arbery'nin ailesi de hayatlarının en zor döneminin bu kararla sona erdiğini söyledi. Annesi Wanda Cooper Jones, "Karar seni geri getirmeyecek ama hayatımın bu çok zor dönemini kapatmama yardımcı olacak. Sana adaleti sağlayacağım sözünü vermiştim" dedi.

Arbery'ye siyah olduğu için saldırdıkları belirtilen üç sanık, gelecek ay da "nefret suçu işlemekten" yargılandıkları bir başka davanın duruşması için mahkemeye çıkacak.

Jones, cinayetin ardından üç sanığı tutuklamayı reddeden ve serbest bırakan kolluk kuvvetlerine de dava açtı.

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