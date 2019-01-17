ABD'de ailelerinden koparılan göçmen çocuklar

WASHINGTON (AA) - ABD'de yayımlanan bir rapor, Trump yönetiminin açıkladığı sayının dışında binlerce yasa dışı göçmen çocuğun daha ailelerinden ayrılmış olabileceğini ortaya koydu.

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığına bağlı Denetleme Dairesi Başkanlığının yayımladığı rapor, Washignton yönetiminin, geçen yıl güneydoğu sınırında "sıfır tolerans" politikasını ilan etmesinden önce 2017'de göçmen akınında da çocukların ailelerinden ayrıldığını gözler önüne serdi.

Raporda, Trump yönetiminin sınırda ailelerinden ayrılan çocuklara ilişkin açıkladığı sayıya, öncesinde ailelerinden koparılan binlerce çocuğun dahil edilmemiş olabileceğine işaret edildi ve "Aileleri ya da koruyucularından ayrılan çocukların toplam sayısı ve şu anki sayı tam olarak bilinmiyor." ifadesine yer verildi.

Denetleme Dairesi Başkanlığının raporunda ayrıca, ABD Federal Bölge Mahkemesi Yargıcı Dana Sabraw'ın ailelerinden ayrılan çocukların yeniden velilerine teslim edilmesine yönelik haziran ayında yayımladığı tebligatına ilişkin, "Bu tebligat, 2017'de başlayan göçmen akını esnasında göçmenlik yetkililerinin ailelerinden ayırdığı tahmin edilen binlerce çocuk için geçerli değil." ifadesi kullanıldı.