ABD'de ailelerinden koparılan göçmen çocuklar

SAN DIEGO (AA) - ABD göçmenlik yetkililerinin, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, göreve geldiği ilk dönemde de bin 500'den fazla göçmen çocuğu ABD-Meksika sınırında ailesinden kopardığı bildirildi.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) tarafından yapılan açıklamada, 1 Temmuz 2017-26 Haziran 2018 tarihleri arasında bin 556 göçmen çocuğun, ABD'ye yasa dışı girmeye çalışırken Meksika sınırda yakalanan ebeveynlerinden ayrıldığının öğrenildiği, böylece Temmuz 2017'den bu yana sınırda ailelerinden ayrı düşen çocuk sayısının 5 bin 400'ü aştığı belirtildi.

Çocukların ailelerin ayrılmasına son verilmesi için dava açan ACLU avukatı Lee Gelernt, söz konusu 12 aylık süreçte ebeveynlerinden koparılan göçmen çocuklardan 207'sinin 5 yaşından küçük olduğuna dikkati çekti.

Bu çocuklardan 60'ının 4, 76'sının 3, 40'ının 2, 26'sının bir yaşında, 5'nin de bir yaşından küçük olduğu ifade edildi.

Gelernt, "Bebekler ve küçük çocuklar dahil olmak üzere bin 556 ailenin daha bu insanlık dışı ve yasalara aykırı politikayla parçalanmış binlerce kişiye katılması şoke edici." değerlendirmesinde bulundu.