ABD’de akaryakıt istasyonundaki patlamada 3 kişi öldü

ABD’nin Virginia eyaletinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamanın ardından 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Virginia eyaletinde Rockbridge County’de bir akaryakıt istasyonunda Cuma günü patlama meydana gelmişti. Patlamanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu enkaz altında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

Patlamaya ilişkin yapılan ilk açıklamada, şüpheli bir duruma rastlanmadığı ifade edildi. Polis patlamanın nedenini araştırıyor.

