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ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 06:37 | Son Güncelleme

ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 yaralı

ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Jersey City bölgesinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Jersey City Belediye Başkanı Steve Fulop, yaptığı açıklamada, Newport Centre adlı alışveriş merkezinde akşam saatlerinde ateş açıldığını, kurbanlardan birinin karnından diğerinin de kolundan vurulduğunu belirtti.

Yaralıların durumunun ciddi olduğunu belirten Fulop, olayın bir çete kavgasından çıktığının düşünüldüğünü ve olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Saldırının ardından alışveriş merkezi tahliye edildi.

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ABD New Jersey silahlı saldırı

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