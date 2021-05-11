ABD’de Altın Küre Ödül Töreni Tartışması

NBC televizyonu; yapımcı şirketler, sinema yıldızları ve film endüstrisinden Hollywood Yabancı Basın Derneği’ne gelen baskıların ardından 2022 yılı Altın Küre ödül törenini yayınlamayacağını açıkladı. Altın Küre Ödülleri’ni dağıtan Hollywood Yabancı Basın Derneği (HFPA) her kesimi temsil etmeyen duruşu ve etik olarak uygunsuz davranış sebebiyle sert şekilde eleştirilmişti. Bu eleştiriler artınca, adını vermeyen bir kaynağa göre oyuncu Tom Cruise üç Altın Küre ödülünü basın derneğinin merkezine iade etti. NBC televizyonu yaptığı açıklamada, Netflix, Warner Bros gibi kuruluşlarla, çok sayıda Hollywood oyuncusunun boykot tehdidiyle karşı karşıya olan “Hollywood Yabancı Basın Derneği’nin reform konusunda kararlı olduğuna inandığını; ancak planlanan değişikliklerin bir sonraki yıl yapılacak olan Altın Küre Ödülleri’ne yetişmesinin olası olmadığını” belirtti. Açıklamada, “Bu boyutta bir değişim zaman ve çalışma gerektiriyor. Biz de bu işi doğru şekilde yapabilmek için HFPA’nın zamana ihtiyacı olduğu görüşündeyiz. Bu nedenle 2022 Altın Küre Ödül Töreni’ni yayınlamayacağız. Planın uygulanması halinde 2023 yılı Ocak ayında töreni yayınlayacak durumda olacağımızdan umutluyuz” denildi.

Kapsayıcılık ve etik eleştirisi Ödül törenini sunan ünlüler tarafından bile uzun süredir eleştirilen Hollywood Yabancı Basın Derneği, oy hakkı olan 90 üyesi arasında hiç siyah üyenin olmaması gibi çeşitlilik açısından soru işareti yaratan sicilini Los Angeles Times’ın Şubat ayında haberleştirmesinin ardından eleştirilerin hedefi olmuştu. Dernek reform sözü vermiş ve geçtiğimiz hafta da üyelerde çeşitliliğin sağlanması dahil olmak üzere bazı alanlarda hazırlanan reform planını onaylamıştı. Ancak bu durum çok sayıda stüdyonun Altın Küre’den çekilme tehdidinde bulunmasını engellemedi. Netflix ve Amazon Stüdyoları geçtiğimiz hafta daha köklü reformları hızlı bir şekilde yürürlüğe koymaması halinde HFPA ile ilişkileri keseceğini açıkladı. Netflix yöneticilerinden Ted Sarandos, derneğe gönderdiği mektupta, “Özellikle üye sayısı ve hızı konusunda önerilen bu yeni politikaların, HFPA’nın karşı karşıya olduğu çeşitlilik ve kapsayıcılık ya da üyelerin nasıl çalışması gerektiği konusunda belirli standartların olmaması gibi sorunlarına çözüm getireceğini düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.

Pazar günü gönderilen ve Pazartesi günü de gazetecilerle paylaşılan mektupta Warner Media da kayda değer değişiklikler yapana kadar HFPA için etkinlik ve gösterim düzenlemeyeceğini belirtti. Mektupta “Çok uzun süredir ekibimize ve endüstride yer alan başka kişilere profesyonel olmayan talepler, özel istekler ve yan ödeme talepleri iletiliyor. Endüstri olarak durumdan şikayetçi olup bu davranışa şimdiye kadar hoşgörü gösterdiğimiz için üzgünüz” denildi. Hollywood Yabancı Basın Derneği’ne yönelik tepki son altı haftada daha da yoğunlaştı. Film endüstrisi çoğu az tanınan gazetecilerden oluşan ve her yıl yapılan yayından önemli ölçüde kar sağlayan derneğin yaklaşımından son dönemde rahatsız. Hollywood son dönemde HFPA’yı da yalnız bırakmış durumda. Eğlence sektöründe faaliyet gösteren 100 ajans, müşterilerini HFPA ile çalışmamaya teşvik edeceklerini açıkladı. Bu yıl ödül kazanan oyuncu Mark Ruffalo, bu ödülü kazanmaktan dolayı “artık gurur ya da mutluluk duyamadığını” söylemişti. Scarlett Johansson da HFPA’nın düzenlediği basın toplantılarının kendisi için, “cinsel tacize varan cinsiyetçi sorular ve bazı HFPA üyelerinin cinsiyetçi yorumlarıyla karşı karşıya kalmak anlamına geldiğini” belirtmişti.