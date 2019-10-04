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ABD’de apartmana silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 09:39 | Son Güncelleme

ABD’nin Washington eyaletine bağlı Vancouver şehrinde yaşlıların kaldığı bir apartmana gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı açıklandı.ABD’nin Washington eyaletine bağlı Vancouver şehrinde bulunan Smith Tower adlı apartmanda bir şahıs tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

ABD’nin Washington eyaletine bağlı Vancouver şehrinde yaşlıların kaldığı bir apartmana gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı açıklandı.
ABD’nin Washington eyaletine bağlı Vancouver şehrinde bulunan Smith Tower adlı apartmanda bir şahıs tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Washington Polis Sözcüsü Kim Capp, emeklilerin yaşadığı apartmandaki silahlı saldırıdan birkaç saat sonra olayla ilgili olarak şüpheli bir kişinin barikat kurarak saklandığı 13’üncü kattaki dairede gözaltına alındığını, yaralanan 3 kişinin civardaki hastanelere kaldırıldığını, durumlarının kritik olduğunu bildirdi.
Yetkililer, bazı apartman sakinlerinin binadan tahliye edildiğini bildirdi. Yaşlı insanların yaşadığı apartman dairelerinden oluşan Smith Tower’da, tek yatak odalı 170 dairenin olduğu açıklandı. Saldırganın kimliğiyle ilgili bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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