ABD'de apartmanda yangın: 8 ölü

CHICAGO (AA) - ABD’nin Chicaco kentinde bir apartmanda çıkan yangında 6'sı çocuk 8 kişi hayatını kaybetti.
Chicago İtfaiyesinden yapılan açıklamaya göre, Little Vilage bölgesindeki 3 katlı bir apartmanda yerel saatle 04.00'te henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangında, 6'sı çocuk olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti.
İftaiye ekiplerinin ir saat içerisinde söndürdüğü yangında, bir köpeğin telef olduğu, 1 itfaiye erinin de yaralandığı kaydedildi.
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