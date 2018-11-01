ABD'de ara seçimlere doğru

WASHINGTON (AA) - ABD'nin ara seçimlerine beş gün kala erken oy kullananların sayısının 23 milyonu geçtiği bildirildi.
Amerikan halkı, Senato'daki sandalyelerin üçte biri, Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve 39 eyalet valisini seçmek için 6 Kasım'da sandık başına gidecek.
Catalist adlı veri şirketinin verilerine göre, seçim gününe beş gün kala ABD genelinde posta yoluyla ya da seçim merkezlerinde erken oy kullananların sayısı, bu sabah itibarıyla 23 milyon 391 bin 86'ya ulaştı.
Şirketin parti ve seçim merkezleri üzerinden ulaştığı bilgilere göre, en çok oy Florida ve Texas eyaletlerinde verildi. Florida'da toplam 3 milyon 345 bin 330, Teksas'ta ise 3 milyon 64 bin 679 erken oy kullanıldı.
ABD'de oy verme işlemi seçim günü yapılabildiği gibi bazı eyaletlerde seçim gününden önce seçim merkezlerinde, bazı eyaletlerde ise posta yoluyla erken oy kullanılabiliyor. Ancak bazı eyaletlerde ise yalnızca seçim günü oy verilebiliyor.
Erken oy verme işlemi, eyaletine göre, seçime 30, 22, 15 ve 7 gün kala başlıyor.
Bu yılki ara seçimlerde 100 sandalyelik Senato'dan 23'ü Demokratlar, 8'i Cumhuriyetçiler, 2'si ise bağımsız olmak üzere 33 sandalyenin sahibi belirlenecek.
Amerikan araştırma şirketleri ve medyası, Senato'da Cumhuriyetçilerin üstünlüğünün devam edeceğini tahmin ediyor. Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ni Demokratlara kaptırabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
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