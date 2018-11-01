HABER

ABD'de ara seçimlere doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 21:27 | Son Güncelleme

6 Kasım'daki ara seçimler için ABD genelinde erken oy verenlerin sayısı 23 milyon 391 bin 86'ya ulaştı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin ara seçimlerine beş gün kala erken oy kullananların sayısının 23 milyonu geçtiği bildirildi.

Amerikan halkı, Senato'daki sandalyelerin üçte biri, Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve 39 eyalet valisini seçmek için 6 Kasım'da sandık başına gidecek.

Catalist adlı veri şirketinin verilerine göre, seçim gününe beş gün kala ABD genelinde posta yoluyla ya da seçim merkezlerinde erken oy kullananların sayısı, bu sabah itibarıyla 23 milyon 391 bin 86'ya ulaştı.

Şirketin parti ve seçim merkezleri üzerinden ulaştığı bilgilere göre, en çok oy Florida ve Texas eyaletlerinde verildi. Florida'da toplam 3 milyon 345 bin 330, Teksas'ta ise 3 milyon 64 bin 679 erken oy kullanıldı.

ABD'de oy verme işlemi seçim günü yapılabildiği gibi bazı eyaletlerde seçim gününden önce seçim merkezlerinde, bazı eyaletlerde ise posta yoluyla erken oy kullanılabiliyor. Ancak bazı eyaletlerde ise yalnızca seçim günü oy verilebiliyor.

Erken oy verme işlemi, eyaletine göre, seçime 30, 22, 15 ve 7 gün kala başlıyor.

Bu yılki ara seçimlerde 100 sandalyelik Senato'dan 23'ü Demokratlar, 8'i Cumhuriyetçiler, 2'si ise bağımsız olmak üzere 33 sandalyenin sahibi belirlenecek.

Amerikan araştırma şirketleri ve medyası, Senato'da Cumhuriyetçilerin üstünlüğünün devam edeceğini tahmin ediyor. Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ni Demokratlara kaptırabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

PARTNERHerkes onu konuşuyor! 5 yıldır saçını yıkamıyorHerkes onu konuşuyor! 5 yıldır saçını yıkamıyor
Atina-Üsküp seferleri 12 aradan sonra yeniden başladıAtina-Üsküp seferleri 12 aradan sonra yeniden başladı
İstanbul Valisi Vasip Şahin'den maganda uyarısıİstanbul Valisi Vasip Şahin'den maganda uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ara seçimler Senato Temsilciler Meclisi

En Çok Okunan Haberler

Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu! İşte Kural'ın evindeki gecenin detayları

Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu! İşte Kural'ın evindeki gecenin detayları

HSK 2. Dairesi resmen duyurdu! 3'ü de meslekten ihraç edildi

HSK 2. Dairesi resmen duyurdu! 3'ü de meslekten ihraç edildi

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

Antalya'da halk otobüsünde çocuğa taciz iddiası

Antalya'da halk otobüsünde çocuğa taciz iddiası

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Valisi Vasip Şahin'den maganda uyarısı

İstanbul Valisi Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

İstanbul'da korkutan patlama! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da korkutan patlama! Çok sayıda ekip bölgede

Sinop'ta ele geçirildi! 2 bin 400 yıllık...

Sinop'ta ele geçirildi! 2 bin 400 yıllık...

Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış: Kılıçdaroğlu yardım teklifini reddetti

Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış: Kılıçdaroğlu yardım teklifini reddetti

HSK 2. Dairesi resmen duyurdu! 3'ü de meslekten ihraç edildi

HSK 2. Dairesi resmen duyurdu! 3'ü de meslekten ihraç edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.