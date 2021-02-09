ABD’de araç köprüden uçtu, şoför son anda kurtarıldı

ABD’nin Wisconsin eyaletinde şiddetli kar yağışının ardından meydana gelen kazada bir araç kayganlaşan yol nedeniyle köprüden uçtu. Aracın şoförü son anda kurtarıldı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Wisconsin eyaletinde etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle eyalette bulunan Milwaukee kentindeki köprüde buzlanma meydana geldi. Buzlanmanın da etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç köprüden uçtu. Cumartesi günü yaşanan olay, güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Wisconsin Ulaştırma Departmanı güvenlik kamera görüntülerini bugün paylaştı. Köprüden düşen aracın sürücüsüne bölgede bulunan 2 kişi yardım etti. Son anda kurtarılan sürücünün durumun iyi olduğu anlaşıldı.

