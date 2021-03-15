HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ABD’de araç yayaların arasına daldı: 3 ölü, 6 yaralı

ABD’de araç yayaların arasına daldı: 3 ölü, 6 yaralı

15.03.2021 22:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin San Diego kentinde 71 yaşındaki sürücü aracı ile yayaların arasına daldı.

ABD’nin San Diego kentinde 71 yaşındaki sürücü aracı ile yayaların arasına daldı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
ABD’nin California eyaletine bağlı San Dieoga kentinde San Diego City College yakınlarındaki B Street’te yerel saatle 09.00 sularında 71 yaşındaki sürücü aracı ile yayaların arasına daldı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
San Diego Polis Şefi David Nisleit yaptığı açıklamada, 71 yaşındaki sürücünün gözaltına alındığını aktardı. Şef Nisleit, birçok insanın yağmurdan kaçmak için alt geçide sığındığı sırada kazanın meydan geldiğini ifade etti. Şef Nisleit, “İnsanlar uyuyor mu, orada oturuyor mu bilmiyorum" ifadelerini kullanarak, bölgenin evsizler kampı olup olmadığı konusunda bilgi paylaşmadı. Nisleit ayrıca, kazadan birkaç dakika önce yaşlı sürücünün kullandığı aracın tanımına uyan bir telsiz çağrısı alındığını ancak polisin aracı takip etmediğini belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu görüntüler kreşte çekildi! 5 yaşındaki çocuk... Bu görüntüler kreşte çekildi! 5 yaşındaki çocuk...
Düğün salonları açıldı mı?Düğün salonları açıldı mı?
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

En Çok Okunan Haberler

Seçim anketinde çarpıcı sonuç: Baraj altında kaldılar

Seçim anketinde çarpıcı sonuç: Baraj altında kaldılar

Canlı yayında sarılma şoku! Maske düşünce...

Canlı yayında sarılma şoku! Maske düşünce...

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Günün bomba iddiası!

Günün bomba iddiası!

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Diğer Haberler

Belediye önünde üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalktı

Belediye önünde üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalktı

Günlük koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte 15 Mart Koronavirüs tablosu

15 Mart Koronavirüs tablosu

Ankara hangi risk grubunda? Ankara'nın koronavirüs risk haritasındaki rengi ne?

Ankara hangi risk grubunda?

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 20 kaçak göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 20 kaçak göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Düğünler ne zaman serbest olacak? Düğün salonları açıldı mı?

Düğün salonları açıldı mı?

Gaz kokusu ekipleri harekete geçirdi! İzmit'te yaşlı kadın ölümden kurtarıldı

85 yaşındaki kadın son anda kurtarıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.