ABD'de Arbery cinayeti ile ilgili gözaltı

Görüntüleri büyük tepkiye yol açan olay, akıllara 2012'deki Trayvon Martin vakasını getirdi.ABD'nin Georgia eyaletindeki Brunswick kentindeki evinin yakınlarında koşarak spor yapan 25 yaşındaki Ahmaud Arbery; Gregory McMichael ve Travis McMichael isimli baba oğul tarafından vurularak öldürüldü.

Olay geçen Şubat ayında yaşandı ancak görüntülerinin yeni ortaya çıkması üzerine kamuoyunda şüphelilere yönelik büyük bir tepki oluştu. Eski bir polis memuru olan 64 yaşındaki Gregory McMichael ve 34 yaşındaki oğlu, Arbery'yi hırsız olduğu için vurduklarını iddia etmişlerdi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından şüpheliler, cinayet ve ağır fiili saldırı suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Görüntüleri, Arbery'yi öldüren kişilerin komşusu tarafından çekildiği bildirildi. İddiaya göre, baba oğul McMichael ve komşuları William Bryan, sokakta koşu yapan Arbery'nin araçla peşine düşüp yolunu kesti. Görüntülerde, koşarken araçla önü kesilen Arbery'nin Gregory McMichael ve Travis McMichael ile girdiği arbedede vurulduğu görülüyor.