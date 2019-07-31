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ABD'de arka bahçesinde sahipsiz kedi besleyen kadına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 20:14 | Son Güncelleme

Ohio eyaletinde komşusunun taşınırken geride bıraktığı 2 kediyi besleyen 79 yaşındaki kadına 10 gün hapis cezası verildi

ABD'nin Ohio eyaletinde komşusunun taşınırken geride bıraktığı 2 kediyi arka bahçesinde besleyen yaşlı kadın 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, taşınan komşusunun geride bıraktığı 2 kedisini arka bahçesinde besleyen Nancy Segula hakkında başka bir komşusunun şikayetiyle dava açıldı.

Segula, eyalette başıboş köpek ve kedileri beslemeyi yasaklayan yasa uyarınca 10 gün hapse mahkum edildi.

Segula, karara, "Dışarıda kötülük yapan o kadar kişi varken hayvanlara yardım ettiğim için bana verilen bu ceza çok fazla." sözleriyle tepki gösterdi.

Segula'nın, 10 günlük hapis cezasını çekmek üzere 11 Ağustos'a kadar Cuyahoga Bölge Hapishanesine teslim olması gerekiyor.

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başıboş kedi hapis cezası

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