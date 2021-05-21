ABD’de Arkadaşlık Uygulamaları Aşıya Teşvik Ediyor

Beyaz Saray’ın aşı kampanyasını hızlandırmak için yaptığı çağrı sonrasında, arkadaşlık uygulamaları bu konuda yeni bir girişim başlattılar.
Tinder, Hinge, Match, OkCupid, BLK, Chispa, Plenty of Fish, Bumble ve Badoo gibi uygulamalar, aşı durumunu gösteren rozetler oluşturdu. Bu şirketler, aşı olan Amerikalılar’a ücretsiz üyelik hizmetleri sunmaya başlayacak.
Başkan Joe Biden'ın 4 Temmuz'a kadar yetişkinlerin yüzde 70'inin en az bir doz aşı olması hedefini desteklemek için, Amerika'daki en büyük flört uygulamaları Amerikalılar’ı aşı olmaya teşvik edecek yeni özellikler sunacak. Böylece bu uygulamalar, Başkan'ın çağrısına destek veren kuruluşlara katılmış olacak.
Flört uygulamalarının sunacağı bazı özellikler şöyle:
-Aşı durumunu gösteren rozetler
-Aşı olan kişiler için ücretsiz ayrıcalıklı içeriğe erişim
-Kullanıcılar için uygulama içi tanıtımlar ve “vaccines.gov”a bağlantılar veya mesaj kodları
-Bireylerin aşılanmış kişileri görebilmesi için filtreler
OKCupid'in araştırmasına göre, aşılanan veya aşı olmayı planlayan kişiler, uygulamada, aşı olmayı planlamayanlara göre yüzde 14 daha fazla eşleşme sağlıyor.
Tinder’da ise üyeler, profillerine "Aşılandım" veya "Aşı Hayat Kurtarır” dahil olmak üzere çıkartma ekleyebilecek. Aşılanmış kullanıcılar, potansiyel eşleşmeler arasında öne çıkmalarına yardımcı olmak için "Süper Beğen" gibi ücretsiz ayrıcalıklı içeriğe erişebilecekler. Tinder ayrıca, eğitim ve kullanıcıları en yakın aşılama sitesine bağlamak için bir dizi kaynak içeren bir "Aşı Merkezi" kuracak. Tinder, dünyanın en büyük oyun dışı uygulaması.
OkCupid kullanıcıları da "Aşılandım" şeklinde profil rozeti ekleyebilecek ve OkCupid'in, kullanıcıların aşı durumuna göre arama yapmasına olanak tanıyan yeni bir eşleştirme sistemi olan "Aşılanmış Küme" içinde yer alabilecek. Aşılanmış kişiler ayrıca profillerini bu randevu kümesinde önceliklendirmek için ücretsiz bir "Destek" alacaklar. Kampanya 24 Mayıs'ta başlayacak.
Bumble ve Badoo uygulamaları ise tüm Amerikalı müşterilerinin profillerine "Aşılı" rozeti eklemelerine olanak tanıyacak. Ayrıca Bumble ve Badoo, aşılanan kullanıcılara her iki uygulamada da Spotlight ve Superswipes gibi ayrıcalıklı özellikler için ücretsiz kredi verecek. Uygulamalar ayrıca aşı olmanının gerekliliğini vurgulamak için sosyal medya fenomenlerinin ağlarından da yararlanacak.
BLK, bekar kişilerin profillerine COVID-19 salgınını sona erdirme konusundaki desteğini göstermek için yeni bir "Aşılı" rozeti ekleyecek. Aşılanan kişiler rozeti profillerine eklediklerinde, uygulamada potansiyel eşleşmeler tarafından görülen ilk profillerden biri olacak ve ücretsiz bir "Destek" alacaklar. Özellikler 1 Haziran'da başlayacak. BLK, siyah bekarlar için yapılmış en büyük flört uygulaması.
Chispa da, salgını sona erdirme konusundaki desteğini göstermek için Latin kökenli bekarların profillerine yeni bir "Aşılı" profil rozeti ekleyecek. Rozeti ekleyen aşılanan kişiler ücretsiz bir "Destek" alacak ve bu da profillerini ilk görülen profillerden biri haline getirecek. Bu özellik 1 Haziran'dan itibaren kullanıma sunulacak. İngilizce ve İspanyolca olarak hizmet veren Chispa, Latin kökenli bekarlar için en büyük flört uygulaması.
Hinge, kullanıcıları, aşı durumlarını profillerinde paylaşmaya teşvik edecek ve aşılanan kullanıcılara, onları tanımaktan özellikle memnun olduklarını belirten ücretsiz bir "Gül" verecek.
Match uygulamasında ise üyeler, aşı durumlarını göstermek için profillerine yeni bir "Aşılanmış" rozeti ekleme seçeneğine sahip olacak ve aşılanmış Amerikalılar, uygulamada öne çıkmalarına yardımcı olmak için ücretsiz bir "Destek" erişimine sahip olacak.
Plenty of Fish uygulamasına üyeler, Haziran ayının başlarında profillerine "Aşımı Oldum" rozeti ekleyebilecek. Katılanlar “20 Canlı!” uygulamasında kullanabilecekleri kredi alacak.
ABD'li yetişkinlerin yüzde 60'ından fazlası en az bir doz aşı yaptırdı.80 binden fazla noktada aşı olmak artık her zamankinden daha kolay ve Amerikalılar’ın yüzde 90'ı aşı olabilecekleri yerin an fazla 5 mil yakınında yaşıyor. Amerikalılar, Vaccines.gov adresini ziyaret ederek veya 438829 numaralı hatta mesaj yazarak nerede aşı olunacağı hakkında daha fazla bilgi edinilebiliyor.