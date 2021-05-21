ABD’de Arkadaşlık Uygulamaları Aşıya Teşvik Ediyor

OKCupid'in araştırmasına göre, aşılanan veya aşı olmayı planlayan kişiler, uygulamada, aşı olmayı planlamayanlara göre yüzde 14 daha fazla eşleşme sağlıyor.

Başkan Joe Biden'ın 4 Temmuz'a kadar yetişkinlerin yüzde 70'inin en az bir doz aşı olması hedefini desteklemek için, Amerika'daki en büyük flört uygulamaları Amerikalılar’ı aşı olmaya teşvik edecek yeni özellikler sunacak. Böylece bu uygulamalar, Başkan'ın çağrısına destek veren kuruluşlara katılmış olacak.

Tinder, Hinge, Match, OkCupid, BLK, Chispa, Plenty of Fish, Bumble ve Badoo gibi uygulamalar, aşı durumunu gösteren rozetler oluşturdu. Bu şirketler, aşı olan Amerikalılar’a ücretsiz üyelik hizmetleri sunmaya başlayacak.

Beyaz Saray’ın aşı kampanyasını hızlandırmak için yaptığı çağrı sonrasında, arkadaşlık uygulamaları bu konuda yeni bir girişim başlattılar.

Tinder’da ise üyeler, profillerine "Aşılandım" veya "Aşı Hayat Kurtarır” dahil olmak üzere çıkartma ekleyebilecek. Aşılanmış kullanıcılar, potansiyel eşleşmeler arasında öne çıkmalarına yardımcı olmak için "Süper Beğen" gibi ücretsiz ayrıcalıklı içeriğe erişebilecekler. Tinder ayrıca, eğitim ve kullanıcıları en yakın aşılama sitesine bağlamak için bir dizi kaynak içeren bir "Aşı Merkezi" kuracak. Tinder, dünyanın en büyük oyun dışı uygulaması.

OkCupid kullanıcıları da "Aşılandım" şeklinde profil rozeti ekleyebilecek ve OkCupid'in, kullanıcıların aşı durumuna göre arama yapmasına olanak tanıyan yeni bir eşleştirme sistemi olan "Aşılanmış Küme" içinde yer alabilecek. Aşılanmış kişiler ayrıca profillerini bu randevu kümesinde önceliklendirmek için ücretsiz bir "Destek" alacaklar. Kampanya 24 Mayıs'ta başlayacak.

Bumble ve Badoo uygulamaları ise tüm Amerikalı müşterilerinin profillerine "Aşılı" rozeti eklemelerine olanak tanıyacak. Ayrıca Bumble ve Badoo, aşılanan kullanıcılara her iki uygulamada da Spotlight ve Superswipes gibi ayrıcalıklı özellikler için ücretsiz kredi verecek. Uygulamalar ayrıca aşı olmanının gerekliliğini vurgulamak için sosyal medya fenomenlerinin ağlarından da yararlanacak.