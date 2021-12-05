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ABD'de Artan Aşı Talebi Eczaneleri Zorluyor

05.12.2021 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de eczaneler yılın bu döneminde grip aşısı ve diğer aşılarla meşgul olurken her gün artan sayıda Covid-19 aşısı talebine ve testlere yanıt vermekte zorlanıyor

ABD’de eczaneler yılın bu döneminde grip aşısı ve diğer aşılarla meşgulken şimdi eczacılar her gün artan sayıda Covid-19 aşısı talebine ve testlere de yanıt vermeye çalışıyor.

Başkan Joe Biden Amerikalılar’a Omicron varyantı karşısında takviye aşılarını olması çağrısı yaparken aşı talebinin daha da artması bekleniyor. Beyaz Saray Perşembe günü Covid-19 aşılarının üçte ikisinden fazlasının yerel eczanelerde yapıldığını belirtti.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) Merck ve Pfizer’ın Covid-19 ilaçlarına onay vermesi durumunda bu kez eczacılar hastalığa tanı koymalarının ardından ilaç yazmaya da başlayacak.

Florida eyaletinin Sebastian kentinde eczane işleten Theresa Tolle, yaz aylarında Delte varyantının ortaya çıkmasından itibaren aşı talebinin dört kat arttığını belirtti. Bunun üstüne takviye dozların tüm nüfusa yapılmaya başlanması ve çocukların aşılanması da eklendi.

Oklahoma’da eczane işleten Justin Wilson’a göre eczanelerin bu iş yükünün ve rutin işlerinin üstüne birçok eczanede eczacılar diyabet ve yüksek tansiyon gibi kronik hastalıklarda hastalara danışmanlık da veriyor. Ayrıca aşılar ve testler konusundaki telefon çağrılarının sayısı da artmış durumda.

Wilson, ‘‘Hepimiz eskisinden çok çalışıyoruz ve insanlara yardım etmek için elimizden geleni yapıyoruz’’ diyerek şimdiye kadar üç eczanesinden hiçbirini geçici süreyle kapatmadığını ya da çalışma saatlerini azaltmadığını belirtti.

Tolle ise Bay Street adlı eczanesinde günde 80 kadar Covid-19 aşısı yaptıklarını, bu sayının Delta’dan önce 20 olduğunu belirtti.

Amerikan Eczacılar Derneği Başkan Yardımcısı Anne Burns, geçici kapanmaların sayısının son aylarda daha da arttığını söyledi.

Eczaneler eleman sayısı azalınca kapılarını geçici süreyle kapatmak zorunda kalabiliyor. Burns’e göre eczanelerin birçoğu pandemiye girilen dönemde birçok eczanenin zaten çok düşük eleman sayısıyla çalışıyordu. Virüsün vurmasıyla bir dizi eczacı ve teknisyen işten ayrıldı. Burns bu durumun 2020 yılının Mart ayından bu yana eczanelerde büyük stres artışına neden olduğunu söyledi.

Eczaneler eleman almak ve elemanlarını kaybetmemek için uğraşırken Burns ve Tolle Covid-19 tanısı koymak ve tedavi etmek gibi eczacıların sorumluluklarındaki artışın durumu daha kötüleştirmesinden endişe ediyor. Tolle’a göre vakaların artması durumunda eczanelerin daha fazla eleman istihdam etmesi gerekecek.

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