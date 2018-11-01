ABD'de artan ırkçılık ibadethaneleri vuruyor

DİLDAR BAYKAN - ABD'de nefret söylemi ve ayrımcılık gündemdeki yerini korurken, bu durum, ülkedeki yabancıları ve ibadet yerlerini hedef tahtasına koyuyor. Pennsylvania eyaletine bağlı Pittsburgh'daki bir sinagoga cumartesi gerçekleştirilen saldırıda 11 kişinin hayatını kaybetmesi ülkede giderek artan nefret söylemini ve ibadethanelere yönelik saldırıları bir kez daha gündeme taşıdı. Söz konusu saldırı, ABD'de Yahudilere yönelik saldırılar arasında "en çok" kişinin hayatını kaybettiği saldırı olarak kayıtlara geçti. İftira ve İnkarla Mücadele Birliği (ADL), ABD'de son iki yılda Yahudilere yönelik saldırıların 2 kat arttığını duyurdu. - "En çok nefret suçu 2017'de" ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası döneminden itibaren takındığı nefret söylemi ve yabancılara karşı izlediği politikalar sık sık eleştiri konusu olurken, ülkedeki nefret suçlarının da günden güne arttığı gözleniyor. Trump'ın resmi olarak göreve başladığı 2017 yılı ülkedeki nefret suçlarının en çok arttığı yıllardan oldu.

California Üniversitesi Nefret ve Aşırıcılık Araştırma Merkezi'nin yayımladığı rapora göre, geçen yıl Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles, New York, Philadelphia, Phoenix, San Antonio, San Diego, San Jose ve California kentlerindeki nefret suçları yüzde 12,5 artış gösterdi. Raporda, New York'ta nefret suçlarının hedeflerinden yarısından fazlasının Yahudiler, Los Angeles'ta eşcinseller ve Boston'da Afrika kökenli Amerikalılar olduğu belirtildi. - "İbadet yerleri hedef oluyor" ABD'de nefret suçları arttıkça dini mekanlar da bu suçların en büyük hedeflerinden birisi haline geldi. Seçim dönemindeki İslam karşıtı söylemleri ile gündeme gelen Trump'ın, göreve başlamasının ardından bazı Müslüman ülke vatandaşlarının ABD'ye seyahatini yasaklamak gibi adımlar atmasıyla, camiler ve Müslümanlar da İslamofobik saldırıların hedefi oldu. Trump'ın Kasım 2016'da seçim zaferini ilan etmesinin ardından Müslümanlara yönelik birçok sözlü ve fiziksel saldırı oldu, başörtülü kadınlar hakarete uğradı. - Camilere yönelik saldırılar

Trump'ın seçilmesinin ardından ABD genelindeki bazı camilere tehdit mektupları gönderildi, taş atıldı, domuz kafası bırakıldı, duvarlarına yazılar yazıldı, kundaklama girişimleri oldu, cami önlerinde silahlı gösteriler yapıldı. Seçimlerin hemen ardından 15 Kasım'da Connecticut'ta Baitul Aman Camisi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Aynı tarihte Texas'ta bir İslam kültür merkezi önünde silahlı bir grup gösteri yaptı. Aynı eyalette başka bir caminin bahçesine bir gün sonra Kur'an-ı Kerim'in yırtılmış sayfaları bırakıldı. Virginia eyaletindeki Dar al-Hijrah Camisi'ne 19 Kasım'da ses bombası yerleştirildi. 3 Aralık'ta, Florida eyaletindeki Palm Beach İslam Kültür Merkezi'nin tüm camları kırıldı. Philadelphia eyaletinde 7 Aralık'ta Al Aqsa İslam Toplumu Merkezi'nin önüne domuz kafası bırakıldı. 11 Aralık'ta California'da bir, 2017'de 7 Ocak ve 28 Ocak'ta Texas'ta iki cami kundaklandı. Minnesota'nın Bloomington bölgesindeki Dar Al-Farooq İslam Merkezi'nde Ağustos 2017'de sabah namazı öncesi patlama meydana geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, imamın ofisindeki pencerenin camlar kırıldı.Olayın ardından ABD Başkanı Trump'ın sessizliği ise Müslüman toplumun tepkisini çekti.