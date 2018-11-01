ABD'de artan ırkçılık ibadethaneleri vuruyor

DİLDAR BAYKAN - ABD'de nefret söylemi ve ayrımcılık gündemdeki yerini korurken, bu durum, ülkedeki yabancıları ve ibadet yerlerini hedef tahtasına koyuyor.
Pennsylvania eyaletine bağlı Pittsburgh'daki bir sinagoga cumartesi gerçekleştirilen saldırıda 11 kişinin hayatını kaybetmesi ülkede giderek artan nefret söylemini ve ibadethanelere yönelik saldırıları bir kez daha gündeme taşıdı.
Söz konusu saldırı, ABD'de Yahudilere yönelik saldırılar arasında "en çok" kişinin hayatını kaybettiği saldırı olarak kayıtlara geçti. İftira ve İnkarla Mücadele Birliği (ADL), ABD'de son iki yılda Yahudilere yönelik saldırıların 2 kat arttığını duyurdu.
- "En çok nefret suçu 2017'de"
ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası döneminden itibaren takındığı nefret söylemi ve yabancılara karşı izlediği politikalar sık sık eleştiri konusu olurken, ülkedeki nefret suçlarının da günden güne arttığı gözleniyor. Trump'ın resmi olarak göreve başladığı 2017 yılı ülkedeki nefret suçlarının en çok arttığı yıllardan oldu.
California Üniversitesi Nefret ve Aşırıcılık Araştırma Merkezi'nin yayımladığı rapora göre, geçen yıl Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles, New York, Philadelphia, Phoenix, San Antonio, San Diego, San Jose ve California kentlerindeki nefret suçları yüzde 12,5 artış gösterdi.
Raporda, New York'ta nefret suçlarının hedeflerinden yarısından fazlasının Yahudiler, Los Angeles'ta eşcinseller ve Boston'da Afrika kökenli Amerikalılar olduğu belirtildi.
- "İbadet yerleri hedef oluyor"
ABD'de nefret suçları arttıkça dini mekanlar da bu suçların en büyük hedeflerinden birisi haline geldi.
Seçim dönemindeki İslam karşıtı söylemleri ile gündeme gelen Trump'ın, göreve başlamasının ardından bazı Müslüman ülke vatandaşlarının ABD'ye seyahatini yasaklamak gibi adımlar atmasıyla, camiler ve Müslümanlar da İslamofobik saldırıların hedefi oldu.
Trump'ın Kasım 2016'da seçim zaferini ilan etmesinin ardından Müslümanlara yönelik birçok sözlü ve fiziksel saldırı oldu, başörtülü kadınlar hakarete uğradı.
- Camilere yönelik saldırılar
Trump'ın seçilmesinin ardından ABD genelindeki bazı camilere tehdit mektupları gönderildi, taş atıldı, domuz kafası bırakıldı, duvarlarına yazılar yazıldı, kundaklama girişimleri oldu, cami önlerinde silahlı gösteriler yapıldı.
Seçimlerin hemen ardından 15 Kasım'da Connecticut'ta Baitul Aman Camisi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Aynı tarihte Texas'ta bir İslam kültür merkezi önünde silahlı bir grup gösteri yaptı. Aynı eyalette başka bir caminin bahçesine bir gün sonra Kur'an-ı Kerim'in yırtılmış sayfaları bırakıldı.
Virginia eyaletindeki Dar al-Hijrah Camisi'ne 19 Kasım'da ses bombası yerleştirildi. 3 Aralık'ta, Florida eyaletindeki Palm Beach İslam Kültür Merkezi'nin tüm camları kırıldı. Philadelphia eyaletinde 7 Aralık'ta Al Aqsa İslam Toplumu Merkezi'nin önüne domuz kafası bırakıldı. 11 Aralık'ta California'da bir, 2017'de 7 Ocak ve 28 Ocak'ta Texas'ta iki cami kundaklandı.
Minnesota'nın Bloomington bölgesindeki Dar Al-Farooq İslam Merkezi'nde Ağustos 2017'de sabah namazı öncesi patlama meydana geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, imamın ofisindeki pencerenin camlar kırıldı.Olayın ardından ABD Başkanı Trump'ın sessizliği ise Müslüman toplumun tepkisini çekti.
Saldırılar aynı boyutta olmasa da Trump döneminden önce de yaşanıyordu.
- 2017'de İslamofobi zirve yaptı
ABD'de Müslüman hakları konusunda en önemli sivil toplum örgütü olarak gösterilen Amerikan - İslam İlişkileri Konseyinin (CAIR) geçen yıl Temmuz ayında açıklanan raporuna göre, 2017'nin ikinci çeyreğinde Müslüman karşıtı olaylarda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 91 artış oldu. Özellikle sözlü ve fiziksel taciz vakaları liste başında yer alırken, nefret suçları arasında ülkenin farklı eyaletlerindeki cami ve özel mülklere zarar vermek gibi suçlar da dikkati çekti.
- Kiliseler de hedef tahtasında
Trump döneminde ülkede sadece başka dinlerin dini mekanları değil, kiliseler de nefret söyleminden nasibini alıyor.
ABD'nin Teksas eyaleti 5 Kasım 2017'de Sutherland Springs bölgesindeki kiliseye düzenlenen silahlı saldırı ile sarsıldı. Silahlı bir kişi bir kiliseye girerek etrafa ateş açtı, saldırıda 26 kişi hayatını kaybederken en az 20 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 17 aylık bir bebeğin ve papazın 14 yaşındaki kızının da olduğu açıklandı.
Ülkede 24 Eylül 2017'de de Tennessee eyaletindeki Nashville şehrinin güneyinde yer alan bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ayrıca kiliselere yönelik vandallıklar da son yıllarda ülkede ciddi bir sorun haline gelmiş durumda. Ülkede 2017'de onlarca kilise başta duvarlarının boyanması olmak üzere saldırılara uğradı.
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