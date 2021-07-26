ABD’de Artan Vakalar Kısıtlamaları Geri mi Getiriyor?

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, Delta varyantı nedeniyle artan vakaların özellikle aşılanmayanlar arasında yayıldığını belirtti. Psaki seyahat yasaklarının süreceğini söylerken Başkan Joe Biden, uzun dönemli Corona virüsü semptomları yaşayanların engelli sınıfında sayılabilmesi için girişim başlattıklarını açıkladı.

Başkan Joe Biden, bu kişiler için kamuya açık alanlarla sağlık sisteminde ayrı düzenlemeler yapılması amacıyla yönetiminin harekete geçtiğini belirtti.

Başkan Biden, Engelli Amerikalılar Yasası'nın yürürlüğe girmesinin 31. yıldönümünü kutladığı etkinlikte birçok Amerikalı’nın Corona virüsünden iyileşmelerinin ardından hala nefes darlığı, kafa karışıklığı, kronik ağrı ve yorgunluk yaşamaya devam ettiğini belirtti ve bu semptomların bazı durumlarda ‘‘engellilik’’ seviyesinde olabileceğini kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Şubat ayında yayınlanan raporuna göre 10 Corona virüsü hastasından 1’i 12 hafta süren enfeksiyonun ardından kendilerini kötü hissetmeye, birçoğu ise çok uzun süre semptomlar yaşamaya devam ediyor.

Beyaz Saray: Seyahat kısıtlamalarına devam

Öte yandan Beyaz Saray, hızla yayılan Delta varyantı karşısında, mevcut seyahat kısıtlamalarında değişiklik yapılmayacağını bildirdi.

Açıklamayı yapan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Delta varyantı nedeniyle artan vakaların özellikle aşılanmamış olanlar arasında görüldüğünü ve gelecek haftalarda da bu sayıların artmasını beklediklerini kaydetti. Psaki, vakalardaki artışın maske takma kurallarının da yeniden değerlendirilmesini gündeme getirebileceğini söyledi.

Havayolu şirketleri aylardır kısıtlamaların kaldırılması için lobi faaliyetlerini sürdürüyordu. ABD’de son 14 günde İngiltere, 26 Şengen ülkesi, İrlanda, Çin, Hindistan, Güney Afrika ve Brezilya’dan gelen ve vatandaşı olmayan kişilerin ülkeye girişi yasak.

ABD’nin sıradışı seyahat yasakları ilk olarak 2020 yılının Ocak ayında Çin’e uygulanmaya başlamış daha sonra listeye yeni ülkeler eklenmişti. Listeye son eklenen ülke Mayıs ayında Hindistan olmuştu.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri Başkanı Rochelle Walensky, geçen hafta yaptığı açıklamada yeni vakaların yedi günlük ortalamasının bir önceki haftaya göre yüzde 53 arttığını bildirmişti. İlk olarak Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantı ABD genelinde yeni vakaların yüzde 80’ini oluşturuyor ve 90’dan fazla ülkede görülmüş durumda.

New York ve California’dan belediye çalışanlarına aşı ya da haftalık test seçeneği

Salgının ilk günlerinde en kötü etkilenen yerlerden olan ancak alınan önlemler ve hızlı aşılamayla durumun hızla iyiye gittiği New York ise 300 bin belediye çalışanına Eylül ortasına kadar Corona virüsü aşısı yapmayı hedefliyor. Aşı olmak istemeyenlere her hafta Corona virüsü testi yapılacak.

New York bir hafta önce de devlet hastanelerinde ve kliniklerinde çalışan tüm sağlık çalışanlarına aşı yapılmasını zorunlu hale getirmişti. Şehir genelinde halkın yüzde 59’u aşılanmış durumda.

Bill de Blasio başta gönüllülük esasında başlayan aşılama faaliyetlerinin renginin Delta virüsünün ortaya çıkmasıyla değiştiğini söyledi.

Benzer bir açıklama California Valisi Gavin Newsom’dan geldi. Newsom, sayıları yaklaşık 246 bin olan tüm kamu çalışanlarının Ağustos ayından itibaren aşı olacaklarını, olmayanlara ise her hafta Corona virüsü testi yapılacağını bildirdi.

Moderna 5-11 yaş çocuklarda deneyler için FDA ile görüşüyor

Elçi RNA Corona virüsü aşısı üreticilernden Moderna şirketi, aşı deneylerini 5-11 yaş arası çocukları kapsayacak şekilde genişletmek istediğini bildirdi. Moderna ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) yetkilileriyle daha geniş kapsamlı bir veri tabanı için daha fazla denekle çalışmak istediğini, böylece nadir yan etkilerin yakalanma olasılığını arttırmayı umduğunu bildirdi. Moderna ve FDA konuyu görüşmeye devam ediyor.

Moderna 2021’in kış aylarında ya da 2022’nin başında deneyler için izin almayı bekliyor.

New York Times gazetesi de ABD’de ilaç denetçilerinin Pfizer/BioNTech ve Moderna şirketlerinden deneylerinin kapsamını genişletmelerini istediğini yazmıştı. Haberde ilaç denetçilerinin şirketlerin çalışmalarının nadir görülen kalp kası iltihaplanması (miyokardit) ve kalp zarı iltihaplanması (perikardit) gibi yan etkileri saptayamadığını belirttikleri kaydedilmişti.

Pfizer ise daha önce yaptığı açıklamada 5-11 yaş arası çocuklarla ilgili verilere Eylül ayında erişeceklerini bildirmişti.

New York Times’a göre FDA, şirketlere deneylerini gönüllü sayısını neredeyse iki katına çıkartarak 3 bin çocukla yapmalarını istediğini bildirdi.

FDA konuyla ilgili Reuters haber ajansının yorum talebine henüz yanıt vermedi.

BioNTech’ten elçi-RNA sıtma aşısı hamlesi

BionTech firmasıysa elçi-RNA yöntemiyle ürettiği ve yüksek koruyuculuğa sahip olduğu kanıtlanan Corona virüsü aşısının ardından bu kez elçi-RNA sıtma aşısı geliştireceğini açıkladı. Firma klinik deneylere 2022 sonunda başlamayı hedefliyor.

Merkezi Almanya’nınMainz kentinde bulunan şirket ortağı Pfizer ile birlikte 10 ayda Corona virüsü için elçi-RNA aşı geliştirmişti. Şirket Afrika’da üretim kapasitesini arttırmak için de seçeneklerini değerlendireceklerini bildirdi.

Sıtma her yıl Afrika’nın yoksul bölgelerinde çoğu bebek ve küçük çocuk olan 400 bin kişinin ölümüne neden oluyor.

