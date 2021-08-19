ABD'de Artan Vakalar Nedeniyle Hastanelerde Yatak Sıkıntısı Başladı

ABD’de Delta varyantı nedeniyle artan vaka sayıları birçok eyalette hastanelerde boş yatak kalmamasına neden oldu. Durumu kritik olan COVID-19 hastaları, ambulans uçak ve helikopterlerle diğer eyaletlerdeki hastanelere sevk ediliyor.

Özellikle aşılamanın düşük olduğu bazı eyaletlerde hastanelere COVID-19 hastalara yetişemez hale geldi. Bu durumdaki hastalar kilometrelerce ötedeki eyaletlere naklediliyor.

ABD genelinde hastanelerde tedavi gören 75 binden fazla Corona virüsü rahatsızlığı yaşayan hasta olduğu belirtiliyor. Buna mevcut rahatsızlıkları nedeniyle tedavisi süren hastalar da eklendiğinde birçok hastanede yatak ve personel sıkıntısı yaşanıyor.

Yetkililer örneğin Kansas eyaletinde COVID-19 hastalarının başka eyaletlere nakil edilebilmek için yaklaşık 10 saat kadar beklemek zorunda kaldıklarını ifade ediyorlar. Güneyde aşılamanın düşük olduğu birçok eyalette durumun benzer olduğu belirtiliyor. Uzun bekleme sürelerinin hastaların hayatını tehlikeye soktuğu ifade ediliyor.

ABD’de bir süredir günlük vaka sayıları 100 binin üzerinden seyrederken günlük can kaybı sayısı da bin kişinin üzerine çıkmış durumda. Son 24 saatte ülkede 128 bin 902 yeni vaka tespit edilirken 1001 kişi de hayatını kaybetti.

