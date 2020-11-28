ABD’de Aşı Dağıtım Planı Şekilleniyor

Amerikalı sağlık idarecileri Corona virüsü aşısının öncelikli olarak sağlık çalışanları ve bakım evlerinde çalışanlara yapılmasıyla ilgili karar almak üzere gelecek hafta acil olarak toplanıyor.

Toplantı, ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) imünizasyon komisyonundan dün yapılan açıklamayla duyuruldu. Bu gelişme, Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) en kritik durumdaki hastalara beklenen aşı tedavisinin uygulanmasına da onay vermeye yaklaşmış olabileceğinin işareti olarak yorumlanıyor.

United Havayolları’nın da Pfizer’in geliştirdiği aşıyı, onay alır almaz süratle dağıtılabilmesi için çarter uçuşlarıyla taşımaya başladığı belirtildi.

CDC’nin aşı uygulamalarından sorumlu komisyonu, sağlık çalışanları ve yatılı bakım evlerinde çalışanların aşıyı öncelikli olarak olmasına yönelik tavsiye kararını Salı günü oylayacak. Karar daha sonra FDA’ye iletilecek.

Dünya çapında pandemide en fazla can kaybı ve vaka sayısının olduğu Amerika’da siyasetçiler teşvik paketleri ve önlemler konusunda uzlaşmazlık yaşamaya devam ederken halk büyük bir merakla aşıyla ilgili bir sonraki adımın açıklanmasını bekliyor.