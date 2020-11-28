HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’de Aşı Dağıtım Planı Şekilleniyor

ABD’de Aşı Dağıtım Planı Şekilleniyor

28.11.2020 22:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD’de Aşı Dağıtım Planı Şekilleniyor

Amerikalı sağlık idarecileri Corona aşısında önceliğin sağlık çalışanları ve bakım evlerinde çalışanlara verilmesiyle ilgili karar almak üzere gelecek hafta acil toplanıyor. Aşının onay alır almaz süratle dağıtımı için de hazırlıklara başlandı

Amerikalı sağlık idarecileri Corona virüsü aşısının öncelikli olarak sağlık çalışanları ve bakım evlerinde çalışanlara yapılmasıyla ilgili karar almak üzere gelecek hafta acil olarak toplanıyor.

Toplantı, ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) imünizasyon komisyonundan dün yapılan açıklamayla duyuruldu. Bu gelişme, Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) en kritik durumdaki hastalara beklenen aşı tedavisinin uygulanmasına da onay vermeye yaklaşmış olabileceğinin işareti olarak yorumlanıyor.

United Havayolları’nın da Pfizer’in geliştirdiği aşıyı, onay alır almaz süratle dağıtılabilmesi için çarter uçuşlarıyla taşımaya başladığı belirtildi.

CDC’nin aşı uygulamalarından sorumlu komisyonu, sağlık çalışanları ve yatılı bakım evlerinde çalışanların aşıyı öncelikli olarak olmasına yönelik tavsiye kararını Salı günü oylayacak. Karar daha sonra FDA’ye iletilecek.

Dünya çapında pandemide en fazla can kaybı ve vaka sayısının olduğu Amerika’da siyasetçiler teşvik paketleri ve önlemler konusunda uzlaşmazlık yaşamaya devam ederken halk büyük bir merakla aşıyla ilgili bir sonraki adımın açıklanmasını bekliyor.

Kısıtlamalar yeniden devreye sokuluyor

Los Angeles’ta tüm kamu ve özel toplantı ve buluşmalar önümüzdeki üç hafta boyunca yasaklandı ve kent yetkilileri halka mümkün olduğunca evden çıkmama çağrısı yaptı.

Kısıtlamalara dini etkinlikler ve protestolar dahil edilmedi. Los Angeles yetkililerinin özellikle dini buluşmalara yönelik bu istisnai yaklaşımı Anayasa Mahkemesi’nin New York eyaletinde kilise ve sinagoglardaki kısıtlamaları ret kararının ardından geldi.

New York Valisi Andrew Cuomo ise mahkemenin kararını “etkisiz” olarak nitelendiriyor, zaten artık sınırlamalara maruz olmayan belirli bölgeleri kapsadığına dikkat çekiyor.

Başkent Washington’da da yeniden devreye sokulan kısıtlamalar dini etkinlikler için de geçerli. Bu bağlamda, en fazla 50 kişinin aynı anda belirli bir yerde toplanmasına izin veriliyor. Daha önce bu sayı 100’dü.

Amerika genelinde Şükran Günü kutlamaları genelde sakin ve az katılımla düzenlenirken bu günün bir gün sonrasına denk gelen ve mağazalarda indirim imkanları sunulan Kara Cuma (Black Friday) gününde de alışveriş merkezlerine gidenlerin sayısının geçmiş yıllara oranla çok daha düşük olduğu gözlemlendi.

Diğer taraftan, uyarılara rağmen geçen hafta toplamda yaklaşık 5 milyon kişinin hava yollarıyla seyahat etmesi salgının yayılma hızını daha da arttırabileceği endişesi yarattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdiGökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdi
Uzak Doğu'dan endişelendiren haber! 390 binden fazlası öldüUzak Doğu'dan endişelendiren haber! 390 binden fazlası öldü
83 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!83 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

81 ile yeni koronavirüs tedbirleri genelgesi

81 ile yeni koronavirüs tedbirleri genelgesi

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Olay iddia! Survivor'da yarışırken SMS'ler için onunla anlaşıp...

Olay iddia! Survivor'da yarışırken SMS'ler için onunla anlaşıp...

25 yaş küçük oyuncuyla aşk! Yeniden gündemde...

25 yaş küçük oyuncuyla aşk! Yeniden gündemde...

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Tunç Soyer: 'Uykularım kaçıyor' diyebileceğim kadar karanlık bir tablo var

Tunç Soyer: 'Uykularım kaçıyor' diyebileceğim kadar karanlık bir tablo var

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

Diğer Haberler

Fransa'da son 24 saatte 12 bin 580 Kovid-19 vakası görüldü

Fransa'da son 24 saatte 12 bin 580 vaka

Güney Kore’de kuş gribi nedeniyle 390 binden fazla tavuk ve ördek itlaf edildi

Uzak Doğu'dan endişelendiren haber! 390 binden fazlası öldü

Çin'in keşif aracı Çang'ı-5, Ay'ın yörüngesine girdi

Çin'in keşif aracı Çang'ı-5, Ay'ın yörüngesine girdi

Yunanistan'dan Girit Adası'nda S-300 testi

ABD'nin tepkisi merakla bekleniyor! Yunanistan S-300'leri aktifleştirdi

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 271 bini geçti

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 271 bini geçti

Köpekler koronavirüsü tespit edebilir mi? İşte yanıtı

Köpekler koronavirüsü tespit edebilir mi? İşte yanıtı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.