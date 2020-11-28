ABD’de Aşı Dağıtım Planı Şekilleniyor

Amerikalı sağlık idarecileri Corona virüsü aşısının öncelikli olarak sağlık çalışanları ve bakım evlerinde çalışanlara yapılmasıyla ilgili karar almak üzere gelecek hafta acil olarak toplanıyor.
Toplantı, ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) imünizasyon komisyonundan dün yapılan açıklamayla duyuruldu. Bu gelişme, Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) en kritik durumdaki hastalara beklenen aşı tedavisinin uygulanmasına da onay vermeye yaklaşmış olabileceğinin işareti olarak yorumlanıyor.
United Havayolları’nın da Pfizer’in geliştirdiği aşıyı, onay alır almaz süratle dağıtılabilmesi için çarter uçuşlarıyla taşımaya başladığı belirtildi.
CDC’nin aşı uygulamalarından sorumlu komisyonu, sağlık çalışanları ve yatılı bakım evlerinde çalışanların aşıyı öncelikli olarak olmasına yönelik tavsiye kararını Salı günü oylayacak. Karar daha sonra FDA’ye iletilecek.
Dünya çapında pandemide en fazla can kaybı ve vaka sayısının olduğu Amerika’da siyasetçiler teşvik paketleri ve önlemler konusunda uzlaşmazlık yaşamaya devam ederken halk büyük bir merakla aşıyla ilgili bir sonraki adımın açıklanmasını bekliyor.
Kısıtlamalar yeniden devreye sokuluyor
Los Angeles’ta tüm kamu ve özel toplantı ve buluşmalar önümüzdeki üç hafta boyunca yasaklandı ve kent yetkilileri halka mümkün olduğunca evden çıkmama çağrısı yaptı.
Kısıtlamalara dini etkinlikler ve protestolar dahil edilmedi. Los Angeles yetkililerinin özellikle dini buluşmalara yönelik bu istisnai yaklaşımı Anayasa Mahkemesi’nin New York eyaletinde kilise ve sinagoglardaki kısıtlamaları ret kararının ardından geldi.
New York Valisi Andrew Cuomo ise mahkemenin kararını “etkisiz” olarak nitelendiriyor, zaten artık sınırlamalara maruz olmayan belirli bölgeleri kapsadığına dikkat çekiyor.
Başkent Washington’da da yeniden devreye sokulan kısıtlamalar dini etkinlikler için de geçerli. Bu bağlamda, en fazla 50 kişinin aynı anda belirli bir yerde toplanmasına izin veriliyor. Daha önce bu sayı 100’dü.
Amerika genelinde Şükran Günü kutlamaları genelde sakin ve az katılımla düzenlenirken bu günün bir gün sonrasına denk gelen ve mağazalarda indirim imkanları sunulan Kara Cuma (Black Friday) gününde de alışveriş merkezlerine gidenlerin sayısının geçmiş yıllara oranla çok daha düşük olduğu gözlemlendi.
Diğer taraftan, uyarılara rağmen geçen hafta toplamda yaklaşık 5 milyon kişinin hava yollarıyla seyahat etmesi salgının yayılma hızını daha da arttırabileceği endişesi yarattı.