ABD'de Aşı İçin Geri Sayım

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, aşılama sürecine ilişkin, "Bu sabah İngiltere’nin Pfizer’in aşısına onay verdiğini öğrendik. FDA incelemesini sürdürürken, bir başka bağımsız kurumun aşıya verdiği onay Amerikalılar’a böyle bir aşının kalitesi konusunda güven vermeli. Her şey yolunda giderse, bu ay içinde eyaletlere ilk aşı sevkiyatını yapabiliriz'' diye konuştu.

İngiltere Pfizer’in aşısına onay verdi. Pfizer ve Moderna’nın geliştirdiği aşılara ilişkin çalışmalarda ham verileri değerlendiren FDA’in de bu aşıların kullanılmasına onay vermesi halinde, öncelikli olarak belirlenen gruplar aşılanacak.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA Danışma Kurulu 10 Aralık’ta Pfizer’in; 17 Aralık’ta da Moderna’nın başvurusunu değerlendirecek. Her iki ilaç firmasının geliştirdiği aşıların klinik deneylerde yüzde 95 etkili olduğu görüldü.

Pfizer ve BiONTech ortaklığında geliştirilen aşının ardından; Moderna şirketi de geliştirdiği aşı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) onay alma başvurusunda bulundu.

Corona virüsüyle mücadelede neredeyse bir yılı geride bırakmaya hazırlanırken salgının kontrol altına alınması için gözler ilaç firmalarının geliştirdikleri aşılara ilgili kurumlardan gelecek onaya çevrildi.

Geliştirilen aşılar çok düşük derecelerde muhafaza edilmesi gerektiği için dağıtım süreci zorlu olabilir. California eyaletinin Los Angeles kentinde bulunan Cedars-Sinai Tıp Merkezi, aşı dağıtım sürecinde yer alacak merkezlerden biri.

ABD’de aşı dağıtımı sürecini Savunma Bakanlığı ve Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezleri yani CDC yönetiyor. CDC'nin aldığı karar uyarınca, aşılama süreci gruplara göre şu şekilde ilerleyecek:

Trump yönetiminin virüse karşı aşı geliştirme projesi olan Işık Hızı Ötesi Operasyonu Başdanışmanı Dr. Moncef Slaoui, "Şubat ayı sonunda 100 milyon kişiyi aşılamış olacağız. Bu da aşağı yukarı 65 yaş üstü, sağlık çalışanları ve zaruri alanlarda hizmet verenleri kapsıyor” dedi.

FDA onayının gelmesinin ardından 31 Aralık’a kadar ilk doz aşının yapılması olası.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Danışma Kurulu toplantısında alınan karar uyarınca, ilk olarak sağlık çalışanları ve bakım evlerindekiler aşılanacak.

Cedars-Sinai Tıp Merkezi Başkan Yardımcısı Dr. Jeff Smith, “Sağlık bakanlığı belirli bir miktar aşıyı tahsis edecek. Bu aşılar doğrudan bize gönderilecek. Aşılar buz dolu konteynırların içinden çıkarılarak güvenli yerde tutulan alarmlı buzdolaplarına yerleştirilecek. Aşıların tutulduğu derece yakından takip edilecek. Sağlık bakanlığı da aşının önce kimlere yapılması gerektiğini söyleyecek'' sözleriyle süreci anlattı.

''Nisan ayından itibaren genel nüfus aşılanabilir''

ABD’li yetkililere göre, aşının Nisan ayından itibaren eczane, klinik ve doktorlarda genel nüfusun kullanımı için hazır olması bekleniyor. Aşı malzemeleri şırıngalarıyla birlikte, FDA onayı gelir gelmez uygulanmak üzere, gizli bir depoda tutuluyor. Malzemelerin tutulduğu deponun başında silahlı korumalar bekliyor.

ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat lider Joe Biden eşi Jill Biden’la birlikte Şükran Günü öncesinde Amerikalılar’a seyahat etmemeleri ve Şükran Günü kutlamalarında kişi sayısını sınırlı tutmaları çağrısında bulunmuştu.