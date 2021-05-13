ABD’de Aşı Olanlara Maske Zorunluluğu Kalkıyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Amerika’da tamamen aşılanmış kişilerin dışarıda maske takmalarına gerek olmadığını ve çoğu iç mekanda maske takmayabileceklerini açıkladı.

CDC ayrıca, tamamen aşılanmış kişilerin çoğu yerde sosyal mesafe kurallarına uymalarına gerek olmayacağını belirtti. Ancak uçak ve trenlerde, havalimanlarında, toplu taşıma merkezlerinde ve hastaneler ve doktor muayenehaneleri gibi yerlerde maske takılması tavsiyesi sürüyor.

CDC, tamamen aşılanmış kişilerin federal, eyalet, yerel, kabile veya bölge yasalarının gerektirdiği yerlerde yine de maske takması gerekeceğini de hatırlattı

Amerika’da nüfusun yüzde 46,4’ü en az bir doz aşı oldu

Vaka sayısının 33 milyonu bulduğu, can kaybınınsa 583 bini aştığı Amerika’da, Corona virüsüne karşı aşılama yarışı sürüyor. CDC’nin son verilerine göre Amerika’da en az bir doz aşısını olanların nüfusa oranı yüzde 46,4’ü bulmuş durumda. Tamamen aşılananların oranı da yüzde 35,4. CDC’ye göre 154 milyona yakın Amerikalı ilk doz aşısını yaptırdı, tamamen aşılanmış olanların sayısı 117 milyonu geçti.