"ABD’de Aşı Onay Alırsa Haziran’a Kadar Herkese Ulaşabilir"

ABD, 2020’nin son ayına, Corona virüsüne karşı umut veren aşı adaylarının yakında ruhsat alacağı beklentileriyle girdi. Ülkede sadece Kasım ayında 4 milyon 200 binden fazla vaka kayıtlara geçti. Yeni Corona virüsü vakaları, Ekim ayındaki bir önceki aylık rekorun iki katından fazla. Çünkü çok sayıda Amerikalı hala maske takmayı reddediyor ve uzmanların tavsiyelerine rağmen tatil döneminde kalabalıklara girmeyi sürdürüyor. İlk aşıların kimlere yapılması gerektiği konusunda oylama yapacak olan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) Aşılama Uygulamaları Danışma Komisyonu toplantısı bugün. İlk aşılanan grubun, ön saflarda çalışan ve pandemiden en çok etkilenen 21 milyon sağlık çalışanı, destek personeli ve bakımevlerinde yaşayan 3 milyon kişinin olmasına kesin gözüyle bakılıyor. FDA kritik toplantılara hazırlanıyor Bağımsız danışmanlardan oluşan bir Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) paneli 10 Aralık’ta toplanarak, Pfizer’ın Alman BioNTech firmasıyla geliştirdiği aşının acil kullanımına izin verip-vermeyeceğini görüşecek.

Yetkililer FDA panelinin bu toplantıdan bir hafta sonra da 17 Aralık’ta Moderna firmasının geliştirdiği ikinci aşı adayını değerlendireceklerini bildirdi. Bu açıklamalar Amerikalılar’ın yıl sonundan önce aşıya erişimleri olacağına dair umutları artırdı, ancak ülke genelinde insanları aşılamak aylar sürebilir. 65 yaşın altındaki sağlıklı yetişkinler ve çocuklar, kaç aşının onaylandığına, ne kadar hızlı üretilip dağıtılabileceğine ve dağıtımın nasıl geçeceğine bağlı olarak yaza kadar beklemek zorunda kalabilir. AstraZeneca ve Johnson & Johnson gibi başka küresel ilaç firmaları da aşı çalışmalarını sürdürürken Trump yönetiminin "Işık Hızı Ötesi Operasyon" aşı programının bir yetkilisi, ABD genelinin Haziran ayına kadar aşılanabileceği öngörüsünde bulundu. Aşı programın tedarik, ürerim ve dağıtım müdürü Paul Ostrowski Pazartesi günü MSNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, "Aşı olmak isteyen Amerikalılar’ın yüzde 100’ü Haziran’a kadar aşıya sahip olacak. O zamandan çok önce Amerikan halkına 300 milyon doz sağlayacağız" dedi.

Aşı programının baş danışmanı Moncef Slaoui de aşılama için önerilen sağlık çalışanları ve diğer grupların, aşının yasal onay almasından sonraki 24 saat içinde veya en fazla 36 ila 48 saat içinde ilk dozları alabileceğini açıkladı. Washington Post gazetesi tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Slaoui, bu yılın sonuna kadar 20 milyon kişiye aşı yapılmasını umduğunu söyledi ve "Onaydan itibaren 24 saat, belki de en fazla 36 ila 48 saat içinde, aşı insanların kollarında olabilir" dedi. “Trump, ilaç şirketlerini toplantıya çağırdı” Öte yandan sağlık haberleri sitesi Stat News, Trump yönetiminin gelecek hafta, aşı imalatçıları, ilaç dağıtım şirketleri ve hükümet yetkililerini biraraya getiren bir ‘’COVID-19 Aşı Zirvesi’’ toplamayı planladığını bildirdi. Stat News’ün eline geçen bir davetiyeye dayandırdığı habere göre 8 Aralık tarihli zirveye Başkan Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve özel sektör yöneticileri katılacak. Ohio Valisi Mike DeWine, eyalet yetkililerin ilk dozları alacak 10 hastane belirlediklerini ve aşıların 15 Aralık civarında gelmesini beklediklerini söyledi.