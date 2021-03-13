ABD'de Aşı Sonrası Hayat Nasıl Olacak?

İlk senaryo iki doz aşısını da olmuş kişilerin, kendileri gibi aşılı kişilerle bir araya gelmesi. CDC’ye göre bu kişiler kapalı ortamlarda maskesiz, sosyal mesafesiz yani önlemsiz bir araya gelebilir.

CDC’nin Corona virüsü aşısının tüm dozlarını olmuş ve ikinci dozu alalı en az 2 hafta geçmiş kişiler için yayınladığı kılavuzda üç senaryo mevcut.

Haliyle akıllardaki soru tamamen aşılanmış bu kişilerin bundan sonra hayatlarını nasıl sürdüreceği. Bu soruya yanıt Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme merkezleri CDC’den geldi.

Amerika’da ilk Corona virüsü aşılaması 14 Aralık’ta gerçekleştirildi. Ülkede aşılama hızı günde 2 milyon 100 bin doza çıkmış durumda. Nüfusun yüzde 18’den fazlası ilk doz aşısını oldu. İki dozu tamamlayanların oranı ise yüzde 10’a yakın. Yani 32 milyondan fazla kişi Amerika’da tamamen aşılanmış durumda.

İkinci senaryo aşılı kişilerin, aşısız ama tek haneden yani aynı evde yaşayan düşük riskli kişilerle görüşmesi. Amerikalı sağlık yetkilileri bu durumda da önlem alınmasının gerekmediğini söylüyorlar.

Rochelle Walensky düşük riski, bir evdeki aşısız kişilerin 65 yaş üstü olmaması ya da hangi yaşta olursa olsun kanser, kalp hastalığı, şeker gibi Corona virüsünden hastanelik olma ya da ölüm riski yaratan kronik sağlık sorununun bulunmaması olarak tanımlıyor.

Üçüncü senaryo, bu iki durum dışındaki tüm görüşmelerde tüm önlemlerin sürdürülmesini öngörüyor. CDC, aşıların gerekli tüm dozlarını olmuş kişilerin, yüz yüze yapılan orta ya da büyük ölçekli toplantılardan kaçınmasını, farklı evlerde yaşayan aşı olmamış kişilerle ya da yüksek riskli kişilerle biraraya geldiklerinde maske takmalarını tavsiye ediyor.

CDC’ye göre aşı olanların, Corona virüslü kişilerle temaslarının ardından, asemptomatik olmaları durumunda, 14 günlük standart karantina önlemine uymaları ya da test yaptırmaları da gerekli değil.