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ABD'de Aşı Sonrası Hayat Nasıl Olacak?

13.03.2021 23:52 | Son Güncelleme:
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ABD'de Aşı Sonrası Hayat Nasıl Olacak?

Maske, el dezenfektanı, sosyal mesafe ve izolasyonla geçen bir yılın sonunda, salgın önlemleri aşı olanlar için artık daha az geçerli. ABD’de aşı sonrası hayatın kuralları ve beklentileri VOA Türkçe derledi

Amerika’da ilk Corona virüsü aşılaması 14 Aralık’ta gerçekleştirildi. Ülkede aşılama hızı günde 2 milyon 100 bin doza çıkmış durumda. Nüfusun yüzde 18’den fazlası ilk doz aşısını oldu. İki dozu tamamlayanların oranı ise yüzde 10’a yakın. Yani 32 milyondan fazla kişi Amerika’da tamamen aşılanmış durumda.

Haliyle akıllardaki soru tamamen aşılanmış bu kişilerin bundan sonra hayatlarını nasıl sürdüreceği. Bu soruya yanıt Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme merkezleri CDC’den geldi.

CDC Başkanı Dr. Rochelle Walensky, “Daha fazla Amerikalı aşılandıkça, tam doz alanların kendileri için düşük risk sayılan bazı aktivitelerde bulunabileceğine dair kanıtlar mevcut” dedi.

CDC’nin Corona virüsü aşısının tüm dozlarını olmuş ve ikinci dozu alalı en az 2 hafta geçmiş kişiler için yayınladığı kılavuzda üç senaryo mevcut.

İlk senaryo iki doz aşısını da olmuş kişilerin, kendileri gibi aşılı kişilerle bir araya gelmesi. CDC’ye göre bu kişiler kapalı ortamlarda maskesiz, sosyal mesafesiz yani önlemsiz bir araya gelebilir.

İkinci senaryo aşılı kişilerin, aşısız ama tek haneden yani aynı evde yaşayan düşük riskli kişilerle görüşmesi. Amerikalı sağlık yetkilileri bu durumda da önlem alınmasının gerekmediğini söylüyorlar.

Rochelle Walensky düşük riski, bir evdeki aşısız kişilerin 65 yaş üstü olmaması ya da hangi yaşta olursa olsun kanser, kalp hastalığı, şeker gibi Corona virüsünden hastanelik olma ya da ölüm riski yaratan kronik sağlık sorununun bulunmaması olarak tanımlıyor.

Üçüncü senaryo, bu iki durum dışındaki tüm görüşmelerde tüm önlemlerin sürdürülmesini öngörüyor. CDC, aşıların gerekli tüm dozlarını olmuş kişilerin, yüz yüze yapılan orta ya da büyük ölçekli toplantılardan kaçınmasını, farklı evlerde yaşayan aşı olmamış kişilerle ya da yüksek riskli kişilerle biraraya geldiklerinde maske takmalarını tavsiye ediyor.

CDC’ye göre aşı olanların, Corona virüslü kişilerle temaslarının ardından, asemptomatik olmaları durumunda, 14 günlük standart karantina önlemine uymaları ya da test yaptırmaları da gerekli değil.

CDC’nin açıklamaları memnuniyetler karşılandı. Florida’da yaşayan 70 yaşındaki Candy Defazio, “Daha fazla insan aşılandığı için gerçekten mutluyum. Aşı olmak isteyen çok kişi var. Ve ailenizle arkadaşlarınızla, ikinci doz aşı olduktan sonra iki hafta bekleyip kapalı ortamda maskesiz bir araya gelebilme kuralını çok sevdim. Bu harika” diyor.

Ancak aşılamaları tamamlananlara yönelik bu yeni öneriler arasında nasıl seyahat edileceği yer almadı. Zira bugüne kadar özellikle Şükran Günü ve Noel gibi tatillerde seyahatler arttıkça vaka ve can kayıpları da arttı. Bir başka neden de Corona virüsünün yeni varyantlarının aşılı kişileri nasıl etkileyeceği ile ilgili yeterli çalışma olmaması.

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin ilerleyen günlerde spor salonları, restoranlar, ulaşım araçları gibi daha spesifik mekanlar ve elbette seyahat serbestisi ile ilgili güncellemeler yapması bekleniyor.

Ancak pandeminin birinci yılında 120 milyona yakın vaka 2 milyon 700 bine yakın can kaybına neden olan salgına karşı Amerikalı sağlık yetkilileri, ihtiyatlı davranarak önlemleri gevşetmeyi aceleye getirmiyor.

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