ABD’de Aşı Yakın Zamanda Onaylanıyor mu?

Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi FDA Başkanı Dr. Stephen Hahn en kısa zamanda Corona aşı çalışmalarını hızlandırmak istediklerini belirtti.

Haber Financial Times gazetesinde yer aldı.

Hahn, yetkililerin yararlarını risklerinden daha ağır bulması durumunda üçüncü safha denemeleri tamamlanmadan önce bir aşıyı yetkilendirmeye hazırlandıklarını söyledi.

Başkan Donald Trump kanıt ileri sürmeden daha önce İlaç ve Gıda Dairesi’ndenki derin devletin aşı çalışmalarını 3 Kasım’daki seçimlere yetişmemesi için karışık hale getirdiğini iddia etmişti.

Hahn, acil durum kullanma yetkilendirmesinin tam onayla aynı olmadığını belirtti, kararlarının siyasi baskılar nedeniyle olmayacağını vurguladı.

Hahn, “Bu, bilim, tıp, verilere göre alınacak karar. Siyasi karar olmayacak” ifadesini kullandı.

Dr. Stephen Hahn, binlerce kişinin yer alabildiği ve yıllarca sürebilen üçüncü safha denemelerinden önce aşıyı en hızlı kullanabilmenin yolunun sınırsız bir onaydan daha çok belli gruplar için acil kullanma yetkisi olacağını da belirtti.

