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ABD’de Aşı Zorunluluğu Yaygınlaşacak mı?

08.08.2021 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Direktörü Dr. Anthony Fauci, İlaç ve Gıda Dairesi FDA’in bu ay içinde Corona virüsü aşısına tam onayı vereceğinden umutlu olduğunu belirtti. Fauci, böyle bir kararla aşı zorunluluğunun yaygınlaşacağına inanıyor

ABD’de Aşı Zorunluluğu Yaygınlaşacak mı?

Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Direktörü Dr. Anthony Fauci, İlaç ve Gıda Dairesi FDA’in bu ay içinde Corona virüsü aşısına tam onayı vereceğinden umutlu olduğunu belirtti. Fauci, bu yönde bir kararla özel sektör, okullar ve üniversitelerde aşı zorunluluğunun yaygınlaşacağına inanıyor.

Aynı zamanda Başkan Joe Biden’ın sağlık danışmanı da olan Fauci, tahminde bulunmadığını umudunu dile getirdiğini kaydetti ve tam onayın birkaç hafta içinde olabileceğini belirtti.

Fauci, eğer bu olursa yerel kurumların kolejler, üniversiteler ve iş yerlerine aşı zorunluluğu getirme konusunda güçleneceklerini kaydetti.

Bunu da desteklediğini belirten Fauci, “Zamanı geldi, insanları aşılamak için ilave adımlar atmalıyız” dedi.

FDA, şu ana kadar ülkede sadece Pfizer, Moderna ve Johnson&Johnson aşıları için acil kullanım onayı vermiş durumda.

FDA’in yakın zamanda Pfizer’a tam onayı vermesi bekleniyor.

Fauci, yerel düzeyde aşıların salgının yayılmasını engellemeye yardımcı olmak için zorunlu tutulması gerektiğini söyledi.

Fauci, açıklamalarını NBC televizyonuna yaptı.

Fauci’nin yorumları Biden yönetiminin Amerikalılar’ı aşılanmaya teşvik edecek yöntemler değerlendirdiği bir döneme denk geliyor.

Biden, federal çalışanların aşı ya da düzenli test olmalarını istiyor ayrıca Savunma Bakanı Lloyd Austin’in Amerikan askerlerine zorunlu aşıyla ilgili değerlendirmesini bekliyor.

Biden yönetimi son dönemde aşı zorunluluğuna destek veriyor. Ülkede bazı şirketler çalışanlarına da aşıyı zorunlu tutmaya başladı.

United Havayolları Ekim 25’e kadar çalışanlarının aşı olması gerektiğini belirtti ya da havayolu çalışanları FDA’in tam onayı vermesinin ardından 5 hafta içinde aşı olmak zorunda.

Microsoft, Google, Facebook çalışanlarından ve ziyaretçilerden aşı olduklarına dair kanıt isteyeceklerini açıklamış durumda.

Amerikan Öğretmenler Birliği Sendikası Başkanı Randi Weingarten de kişisel olarak eğitimciler için aşı zorunluluğu getirilmesinden yana olduğunu söyledi.

Ulusal Sağlık Enstitüsü Direktörü Dr. Francis Collins de aşı zorunluluğunu desteklediğini belirtti. Collins’e göre insanlar ölürken bütün kamu sağlık aracı kullanılmalı.

Collins bu açıklamalarını ABC televizyonuna yaptı.

Bu gelişmelere karşı çıkanlar da var. Anayasa Mahkemesi’den Indiana Üniversitesi’nin öğrenciler ve çalışanlara aşı zorunluluğu getirmesini önlemesi istendi.

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