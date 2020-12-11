ABD’de Aşılama için Geri Sayım

Karşı oy kullanan dört uzman, büyük ölçüde 16 ve 17 yaşındakilerin aşılanması konusundaki endişelerini dile getirdi. Aşı için yapılan çalışmalarda 18 yaşından küçük gençler az sayıda temsil edildi. Panel tartışması boyunca bazı bilimadamları bu yaş grubu üzerindeki etkilerin yeterince bilinmediğine dikkat çekti.

FDA Danışma Kurulu’ndaki 22 uzmana, "Mevcut bilimsel kanıtların toplamına dayanarak, 16 yaş ve üstü bireylerde kullanımda Pfizer/BioNTech aşısının faydaları, risklerinden ağır mı basıyor?" sorusu yöneltildi. 17'si aşının onaylanması lehinde ‘’evet’’ yanıtı verdi, dördü hayır oyu kullandı ve bir kişi çekimser kaldı.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, Perşembe akşamı ABD’de vaka sayısı 15,5 milyonu, can kaybı da 291.000'i aştı.

Danışma Kurulu kararı öncesi ABD’de bu hafta başında tek bir günde 3.100'den fazla ölümle günlük rekor sayıda can kaybı kayıtlara geçti.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA), Corona virüsüne karşı yüzde 95 etkili olduğu açıklanan Pfizer-BioNTech aşısına beklenen son onayı için geri sayım başladı.

Aşı, bu hafta İngiltere'de kaydedilen alerjik reaksiyonlar da dahil olmak üzere birçok açıdan saatlerce tartışıldıktan sonra onaylandı.

Başkan seçilen Joe Biden, FDA panelinin tavsiyesini memnuniyetle karşıladı.

Biden Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Pfizer-BioNTech aşısı için acil kullanım izni verilmesi yönündeki FDA Danışma Kurulu’nun bugünkü tavsiyesi, gereksiz yere geçen karanlık bir dönemde parlak bir ışık. Bilimin bütünlüğü bizi bu noktaya getirdi" dedi ve aşı üzerinde çalışan bilimadamlarına ve uzmanlara minnettarlığı dile getirdi.

ABD hükümeti, ülke çapında hemen 6 milyon 400 bin doz aşı gönderecek ve ilk aşamada öncelik Corona virüsü salgınına karşı ön safta yer alan sağlık çalışanlarının olacak.

ABD ordusu da bünyesindeki sağlık çalışanlarına öncelik verecek ve ilk dağıtımdan 44.000 dozu kendisine tahsis edecek.

Pentagon sözcüsü Çarşamba günü gazetecilere verdiği demeçte, FDA'in acil durum kullanım iznini onaylamasından sonra ordunun "bir veya iki gün içinde" aşılamaya başlayacağını söyledi. Aşılar ilk başta gönüllü olacak, ancak aşı genel kullanım ruhsatı aldığında zorunlu hale gelebilir.

Pfizer/BioNTech aşısı, COVID-19 hastalığına neden olan yeni Corona virüsüne karşı bağışıklık geliştirmeye yönelik küresel çabada lider konumda. İngiltere, hükümetin tıbbi düzenleme kurumunun ilacı onaylamasından birkaç gün sonra 8 Aralık’ta ilacı toplu aşılamaya başlayan ilk Batı ülkesi oldu.

