ABD’de aşırı doz uyuşturucu kaynaklı ölümlerde artış

Uzmanlara göre, bu artışta insanların pandemi nedeniyle evsiz ve işsiz kalması büyük rol oynuyor.Korona krizinin en ağır vurduğu ülkelerin başında gelen ABD’de pandeminin çok boyutlu sonuçları etkisini göstermeye devam ediyor.

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC) tarafından açıklanan veriler, ülkede pandeminin aşırı doz uyuşturucu kullanımından kaynaklanan ölümlerde de artışa neden olduğunu ortaya koydu. CDC, Mayıs ayına kadar olan bir yıllık verilere göre 81 bini aşkın kişinin aşırı doz kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu rakamın, şu ana kadar 12 ay içinde kayıtlara geçen en yüksek aşırı doz kaynaklı ölüm oranı olduğu belirtildi. Söz konusu ölümlerin, büyük oranda vücutta morfin gibi etki gösteren ''opioid'' adlı ilaçların aşırı doz kullanımından kaynaklandığı belirtiliyor. Verilere göre, aşırı doz kokain kullanımı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında da artış gözlendi. Bu ölümlerde ağırlıklı olarak sentetik opiodların ve kokainin birlikte kullanılmasının etkili olduğu belirtildi.