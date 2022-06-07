ABD’de Aşırılık Yanlısı Şiddet Tehditleri Artıyor

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi’nin kürtaj konusunda vereceği kararın, ABD-Meksika sınırındaki göçmen sayısının artmasının ve ara seçimlerin, gelecek altı ay boyunca aşırılık yanlısı şiddet olayları için potansiyel sebepler olabileceğini bildirdi.

Bakanlık, son yayınlanan “Ulusal Terör Uyarı Sistemi” bülteninde, ABD'nin zaten "yükselmiş bir tehdit ortamında" bulunduğunu ve bu etkenlerin durumu daha da kötüleştirebileceğini belirtti.

Bakanlık, "Kamuoyunun dikkatini çeken bazı olayların, bir dizi olası hedefe karşı şiddet kullanılmasına gerekçe olarak gösterilmesi söz konusu olabilir. Dolayısıyla, tehdit ortamının gelecek aylarda daha dinamik hale gelmesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Bülten, İç Güvenlik Bakanlığı’nın, ülke içinden kaynaklı şiddet yanlısı aşırılığın getirdiği tehdide dikkat çekme çabasının yeni bir adımını oluşturuyor. Ayrıca, 11 Eylül saldırıları sonrası kurulan bakanlığın ayırıcı özelliği niteliğindeki uluslararası terörizmle ilgili uyarılardan bir değişime işaret ediyor.

Ülke dışından kaynaklı tehditlerden bültende sadece kısaca bahsediliyor. Bültende, El Kaide destekçilerinin Ocak ayında Teksas eyaletindeki Colleyville kentinde bulunan bir sinagogdaki rehine krizini kutladıkları hatırlatılıyor. IŞİD'in, grubun lideri ve sözcüsünün öldürülmesinin intikamını almak için destekçilerini ABD'de saldırılar düzenlemeye çağırmasına da bültende yer veriliyor.

Bakanlık ayrıca Çin, Rusya, İran ve diğer ülkelerin ABD’nin dünyadaki konumunu zayıflatmak için ülke içinde bölünmeler yaratmaya çalıştıkları konusunda uyarıda bulunuyor. Bültene göre, bu ülkeler bunu kısmen Amerikan toplumunda yayılmakta olan komplo teorilerini ve sahte haberleri besleyerek yapıyorlar.

Bakanlık, ülke içindeki aşırılık yanlılarının en ave potansiyel bakımdan en şiddet içeren tehdidi oluşturduğunu ifade ederek, Mayıs ayında New York eyaletinin Buffalo şehrindeki bir süpermarkette silahlı bir beyazın 10 siyahı öldürdüğü ırkçı saldırıyı buna örnek olarak gösterdi.

30 Kasım'da süresi dolacağı öngörülen bültende, yerel aşırılık yanlılarının demokratik kurumları, adayları ve seçim çalışanlarını hedef alan şiddet çağrılarının büyük olasılıkla sonbaharda artacağı bildiriliyor.

Bültenin yayınlanmasından önce gazetecilere konuşan üst düzey bir bakanlık yetkilisi, durumu "dinamik" olarak tanımladığını ve yetkililerin geçmişe göre daha geniş yelpazede şikayetler ve olaylar tarafından motive edilen daha çeşitli kişiler gördüklerini söyledi.

Adının açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkili, Anayasa Mahkemesi'nin ABD çapında kürtaj haklarını koruyan Roe v. Wade kararını bozabileceğini, bu gelişmenin kürtaj yanlılarının ya da karşıtlarının aşırı şiddete başvurmalarına yol açabileceğini belirtti.

Bakanlık, ırkçı aşırılık yanlılarının, göçmenlik uygulamalarından da motive olabileceğini veya hükümetin Corona virüsü pandemisinin başlangıcından bu yana göçmenlerin Amerika’nın güneybatı sınırında sığınma talebinde bulunmasını önlemek için kullanılan “42. Madde” halk sağlığı düzenlemesinin devam edip etmeyeceğine göre hareket edebileceklerini söyledi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, bültenle birlikte yayınladığı açıklamada, bakanlığın ve FBI'ın tehdit konusunda farkındalığı arttırmak için eyalet ve yerel kolluk kuvvetleriyle beraber çalıştığını ve bakanlığı güvenliği ntartırmak için yerel yönetimlere ve dini kuruluşlara verilen hibe fonlarını arttırdığını bildirdi.

