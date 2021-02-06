ABD’de Aşırılıkla Mücadele Önlemleri Tartışılıyor

ABD'deki aşırılık yanlılarının oluşturduğu tehlikeleri derinlemesine gözden geçirme çalışmaları yürütülmesi kararları, ülkede tartışmaları da beraberinde getirdi. Beyaz Saray ve Pentagon yetkilileri, bu konuda alınan tedbirlerin siyasi bir “turnusol testi'ne dönüşeceği” eleştirilerine karşı bu kararları savunuyor. Kongre binasına 6 Ocak’ta eski Başkan Donald Trump destekçilerince düzenlenen baskının ertesinde ülke içi aşırılık yanlısı eğilimleri mercek altına almaya yönelik yeni çabalara karşı oluşan tepki, Savunma Bakanı Lloyd Austin’in ABD ordusu içinde aşırılıkla mücadele önlemleri alınabilmesi için genel askeri faaliyetlerin aşamalı olarak durdurulması talimatını vermesiyle son günlerde tırmandı. Biden yönetimi, bu girişimlere yönelik itirazları reddederek, hiç kimsenin ifade özgürlüğünü güvenceye alan anayasal haklara zarar vermeye çalışmadığı mesajını veriyor. Üst düzey bir yönetim yetkilisi Cuma gecesi gazetecilere yaptığı açıklamada, “Siyasi bağlılıkları ya da inançları veya ifadeleri ya da anayasal koruma altında olan siyasi faaliyetleri nedeniyle kimsenin peşine düşmüş değiliz. Bizim amacımız şiddetle mücadele” dedi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de, “Bunun bir çeşit siyasi turnusol testi anlamına geldiği tezi kesinlikle temelsiz ve doğru değil” ifadesini kullandı. Pentagon’da düzenlediği basın brifinginde Kirby, “Askerlerimizi oy kullanmaya teşvik ediyoruz. Onları kendi tercihleri doğrultusunda siyasi partilere kaydolmaya teşvik ediyoruz. Ancak hangi nedenle olursa olsun, düzeni ve disiplini ihlal ettiğinizde, askeri adalet kodlarını ihlal ettiğinizde, sivil yasaları ihlal ettiğinizde, o zaman sorun var demektir” diye konuştu. ABD’de bu konudaki tedbirlere en sert eleştirileri getiren isimlerden biri Colorado eyaletinden Cumhuriyetçi Kongre üyesi Lauren Boebert oldu. Boebert Perşembe günü paylaştığı Twitter mesajında, Savunma Bakanlığı’nın askeri faaliyetlerin aşamalı olarak durdurulması kararına “Bu, cesur erkek ve kadınlarımıza yönelik siyasi bir turnusol testinden başka bir şey değil” sözleriyle tepki gösterdi. Boebert, “Amerika için hayatlarını riske atan askerleri siyasi piyonlar olarak kullanmak yakışıksız ve tehlikeli” dedi.