ABD’de Aşıya Güven Artıyor

Kaiser Aile Vakfı (KFF) tarafından yapılan bir ankete göre, Şubat ayında aşı olan ya da bir an önce olmak isteyen siyah Amerikalı yetişkinlerin oranı yüzde 41 oranındayken bu rakam Mart ayında yüzde 55'e yükseldi.

Mart ayı verilerine göre, genel olarak Amerikalı yetişkinlerin yüzde 61'i aşı olduğunu veya aşı olmayı planladığını bildirdi. Şubat ayında yüzde 55 olan bu oranın artışındaki en büyük etkenin siyah yetişkinlerin aşıya olan ilgisi olduğu belirtiliyor.

COVID-19 aşılarına duyulan güvensizlik, ABD'nin, özellikle bazı azınlık grupları arasında aşıyı yaygınlaştırma çabalarına ağırlık vermesine neden oldu. Kaiser Aile Vakfı tarafından bu ayın başlarında yayınlanan bir rapora göre, siyah ve Latin kökenliler aşı olma konusunda beyazların gerisinde kalıyor.

Rapor, Cumhuriyetçiler’in yarısından azının en az bir doz aşı oldukları ya da olmayı düşündüklerini ortaya koyuyor. Yine aynı rapora göre, her 10 Demokrat’tan 8’i aşı oldu ya da olmayı düşünüyor.

Bu veriler, Cumhuriyetçiler‘in aşı olmak konusunda isteksiz olduğunu gösteren son anketlerle uyumlu bir tablo ortaya koyuyor.