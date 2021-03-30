ABD’de Aşıya Güven Artıyor

Kaiser Aile Vakfı (KFF) tarafından yapılan bir ankete göre, Şubat ayında aşı olan ya da bir an önce olmak isteyen siyah Amerikalı yetişkinlerin oranı yüzde 41 oranındayken bu rakam Mart ayında yüzde 55'e yükseldi.
Mart ayı verilerine göre, genel olarak Amerikalı yetişkinlerin yüzde 61'i aşı olduğunu veya aşı olmayı planladığını bildirdi. Şubat ayında yüzde 55 olan bu oranın artışındaki en büyük etkenin siyah yetişkinlerin aşıya olan ilgisi olduğu belirtiliyor.
COVID-19 aşılarına duyulan güvensizlik, ABD'nin, özellikle bazı azınlık grupları arasında aşıyı yaygınlaştırma çabalarına ağırlık vermesine neden oldu. Kaiser Aile Vakfı tarafından bu ayın başlarında yayınlanan bir rapora göre, siyah ve Latin kökenliler aşı olma konusunda beyazların gerisinde kalıyor.
Rapor, Cumhuriyetçiler’in yarısından azının en az bir doz aşı oldukları ya da olmayı düşündüklerini ortaya koyuyor. Yine aynı rapora göre, her 10 Demokrat’tan 8’i aşı oldu ya da olmayı düşünüyor.
Bu veriler, Cumhuriyetçiler‘in aşı olmak konusunda isteksiz olduğunu gösteren son anketlerle uyumlu bir tablo ortaya koyuyor.
Ankete göre, Demokratlar, üniversite mezunları ve 65 yaş ve üstü yetişkinler, aşı olduklarını ya da olmayı düşündüklerini söyleme olasılığı en yüksek olan gruplar arasında yer alıyor. Anket, genç yetişkinler ve siyahlarınsa bekleyip, görmeyi tercih eden gruplar arasında olduğunu gösterdi.
Kaiser Aile Vakfı tarafından 15-22 Mart tarihleri arasında düzenlenen ankete 18 yaş ve üzeri bin 862 yetişkin katıldı.
Aynı kuruluşun Ocak ayı anketine göre Amerikalılar'ın yarısından azı, bir an önce Corona aşısı olmak istediğini ya da aşı olduğunu kaydetmişti. Ankete katılanların üçte biriyse kendileri aşı olmadan önce başka kişilerde aşının işe yarayıp-yaramadığını "bekleyip görmek" istediğini söylemiş, ankete katılanların geri kalan yüzde 20'lik kesimi ise kesinlikle aşı olmayacağını ya da sadece zorunlu olması durumunda aşı olacaklarını belirtmişti.
Yine aynı kuruluşun Aralık ayı anketlerine göreyse, Amerikalılar’ın yüzde 71’i kesinlikle ya da muhtemelen Corona virüsü aşısı yaptıracağını belirtmişti, siyah Amerikalılar’ın yüzde 52’si de aşı olma kararı için bekleyip görmek istediklerini söylemişti.
Bazı tahminlere göre Corona virüsüne karşı toplumsal bağışıklık kazanmak için nüfusun yüzde 80 ila 85'inin aşılanması gerekiyor. Böylelikle yeterli sayıda kişi hastalıktan korunmuş ve virüs, enfeksiyona yol açacak ortam bulamamış olacak.