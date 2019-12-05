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ABD'de askeri tersaneye silahlı saldırı: 3 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 05.12.2019 09:50 | Son Güncelleme

ABD’nin Hawaii eyaletinde Pearl Harbor-Hickam Üssü'ndeki askeri tersanede düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan dahil 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı açıklandı.

ABD'de askeri tersaneye silahlı saldırı: 3 ölü

ABD, (DHA)- ABD’nin Hawaii eyaletinde Pearl Harbor-Hickam Üssü'ndeki askeri tersanede düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan dahil 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yetkililer, silahlı saldırganın intihar ettiğini bildirdi.

Polisin olaya müdahale ettiği ve güvenlik nedeniyle bölgeye giriş ve çıkışların kapatıldığı belirtildi. Polis, saldırganın denizci üniforması giyen bir kişi olduğunu, saldırı sonrası intihar ettiğini duyurdu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

ABD'de askeri tersaneye silahlı saldırı: 3 ölü

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