ABD’de Askeri Üs Yakınlarında Silahlı Saldırı

ABD’nin Maryland eyaletindeki bir askeri üssün yakınlarında donanmada görev yapan bir doktorun ateş açtığı ve iki kişiyi yaraladığı bildirildi. Polis ve donanma yetkilileri, bir işyerinin parkında yaşanan olayın ardından saldırganın Fort Detrick Üssü’ne kaçtığını ve orada vurularak öldürüldüğünü belirtti.

Amerikan haber ajansı AP’nin bildirdiğine göre, erkek saldırganın Riverside Tech Park’ta bir işyerine girmesinin ardından içeridekiler dışarı kaçtı. Frederick kenti polis müdürü Jason Lando, ateş açma olayının binanın içinde mi yoksa dışında mı olduğunun henüz net olmadığını söyledi.

Saldırganın olaydan sonra aracıyla 10 dakikalık mesafedeki Fort Detrick’e gittiğini ve kendisini üsse kadar takip eden polis tarafından orada vurularak öldürüldüğünü kaydetti.

Donanmadan olayla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşılmadı. Amerika Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, üsteki bir “aktif bir ateş açma olayına bir donanma doktorunun karıştığı ve doktorun daha sonra öldürüldüğü” bilgisi verildi.

Lando, “İki farklı olay yeri bulunuyor. Size sadece şunu söyleyebilirim ki tek bir saldırganın olduğunu doğruladık. Halk artık risk altında değil. Herkes emniyette” dedi.

