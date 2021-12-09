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ABD’de AstraZeneca'nın Antikor İlacına Onay

09.12.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz ilaç firması AstraZeneca'nın, bağışıklık sistemi zayıf olanlarda ya da Corona virüsü aşılarının ağır yan etkiler gösterdiği kişilerde kullanılmak amacıyla geliştirdiği antikor kokteyline, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onay verdi

İngiliz ilaç firması AstraZeneca'nın, bağışıklık sistemi zayıf olanlarda ya da Corona virüsü aşılarının ağır yan etkiler gösterdiği kişilerde kullanılmak amacıyla geliştirdiği antikor kokteyline, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onay verdi.

Evusheld adlı antikor kokteyli, halihazırda Corona virüsüyle enfekte olmayan ve yakın zamanda enfekte bir kişiyle temas etmemiş, yetişkin ve ergenlerde kullanılmak üzere onaylandı.

Tixagevimab ve cilgavimab adlı iki monoklonal antikordan oluşan tedavinin FDA tarafından onaylanması, AstraZeneca için önemli bir adım anlamına geliyor. Firmanın geliştirdiği Corona virüsü aşısıysa henüz ABD'de onaylanmadı.

AstraZeneca, ABD hükümetine 700 bin doz Evusheld sağlamayı geçen ay kabul etmişti. Antikor kokteylinin ileri aşama deneylerinde Covid-19 belirtilerinin ortaya çıkma riskini yüzde 77 oranında azalttığı tespit edildi.

Aşılar, bünyenin antikor ve enfeksiyonla mücadele eden hücreler geliştirmesi için sağlam bir bağışıklık sistemine ihtiyaç duyarken AstraZeneca'nın geliştirdiği Evusheld, enfeksiyon durumunda virüsü aylarca kontrol altında tutacak antikorların laboratuvar ortamında geliştirilmiş türünü içeriyor.

Art arda uygulanan iki enjeksiyondan oluşan AstraZeneca tedavisi, birkaç aydan bir yıla kadar etkili olabiliyor.

FDA'in İlaç Değerlendirme ve Araştırma Merkezi Direktörü Patrizia Cavazzoni, aşılar Covid-19'a karşı en iyi savunma aracı olmaya devam etse de bağışıklık sistemi zayıf olan bazı kişilerin ya da geçmişte bünyesi aşılara ağır tepki verelerin, alternatif enfeksiyon önleyici seçeneklere ihtiyacı olduğunu söyledi.

Öte yandan FDA, Evusheld'in Covid-19 aşısı olması tavsiye edilen kişiler için aşının yerini alacak bir seçenek olmadığının altını çizdi.
Monoklonal antikorlar, Covid-19'un erken ve hafif seyreden aşamasında hastalığın kötüleşmesini önlemeyi hedefliyor. Eli Lilly, Regeneron ve GlaxoSmithKline ve ortağı Vir de Covid-19'a karşı benzer tedavi yöntemleri geliştiriyor.

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