ABD’de Azil Tartışmaları Alevleniyor

Başkan Donald Trump, Demokratlar arasında azil sürecinin başlatılması seçeneğine ilişkin tartışmalara tepki göstererek, böyle bir adımı gerektirecek bir şey yapmadığını savundu. Colorado eyaletine gitmek üzere Beyaz Saray’dan hareketinden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Rusya soruşturmasında özel yetkili savcı Robert Mueller’ın dünkü açıklamalarını hedef aldı. “Azledilmeyi bekleyip beklemediği” sorusu üzerine Trump, “Nasıl olacağını öngöremiyorum. Kirli, pis, iğrenç bir kelime. Dev bir başkanlık tacizi. Bir suç, kabahat yok” dedi. Trump’ın sabah paylaştığı bir Twitter mesajı, Rusya’nın seçimlere müdahalesinin kendisinin seçilmesine yardımcı olduğunu kabul ettiği şeklinde yorumlara neden olurken, kameralara açıklamasındaysa “Hayır, Rusya seçilmeme yardımcı olmadı” dedi ve seçimleri kazanmak için yardıma ihtiyacı olmadığını vurguladı. Mueller için de “çelişkili” ifadesini kullanan ve 2017’de görevden aldığı eski FBI Başkanı James Comey’nin yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Trump, “Mueller hiçbir zaman Trump lehine olmadı” dedi.

Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller’ın açıklamalarının ardından daha fazla Demokrat isim Başkan Donald Trump’ın azledilmesi gerektiği yönünde çağrılar yapmaya başladı. Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler, Trump’ı sorumlu tutmak için harekete geçeceklerini belirtti. Nadler, azil de dahil bütün seçeneklerin masada olduğunu kaydetti. Bugüne kadar azilden çok Kongre soruşturmalarına ağırlık verilmesi taraftarı olan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de, Mueller’ın “Başkan’ın bir suç işlemediğinden emin olsaydık bunu söylerdik” sözünden sonra tonunu sertleştirerek, Kongre’nin Başkan’ın yetkisini kötüye kullandığı iddiasını soruşturma ve başkanı sorumlu tutma konusunda sorumluluğu olduğunu belirtti. Bazı Demokrat başkan aday adayları da Trump’ın azledilmesi için çağrıda bulundu. Temsilciler Meclisi’nin yaklaşık 40 üyesi ve bir Cumhuriyetçi üye Trump’ın azledilmesi için daha önce çağrı yapmıştı. Bununla birlikte Temsilciler Meclisi Trump’ın azledilmesi için karar alsa da bunun Senato’da kabul edilmesi uzak bir ihtimal olarak görülüyor.