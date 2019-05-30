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ABD’de Azil Tartışmaları Alevleniyor

30.05.2019 17:22 | Son Güncelleme

Başkan Trump Demokratlar arasında azil sürecinin başlatılması seçeneğine ilişkin tartışmalara tepki göstererek, böyle bir adımı gerektirecek bir hareket yapmadığını savundu. Özel savcı Mueller'ın açıklamalarının ardından daha fazla sayıda Demokrat, Trump'ın azledilmesi çağrıları yapmaya başladı

ABD’de Azil Tartışmaları Alevleniyor

Başkan Donald Trump, Demokratlar arasında azil sürecinin başlatılması seçeneğine ilişkin tartışmalara tepki göstererek, böyle bir adımı gerektirecek bir şey yapmadığını savundu.

Colorado eyaletine gitmek üzere Beyaz Saray’dan hareketinden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Rusya soruşturmasında özel yetkili savcı Robert Mueller’ın dünkü açıklamalarını hedef aldı.

“Azledilmeyi bekleyip beklemediği” sorusu üzerine Trump, “Nasıl olacağını öngöremiyorum. Kirli, pis, iğrenç bir kelime. Dev bir başkanlık tacizi. Bir suç, kabahat yok” dedi.

Trump’ın sabah paylaştığı bir Twitter mesajı, Rusya’nın seçimlere müdahalesinin kendisinin seçilmesine yardımcı olduğunu kabul ettiği şeklinde yorumlara neden olurken, kameralara açıklamasındaysa “Hayır, Rusya seçilmeme yardımcı olmadı” dedi ve seçimleri kazanmak için yardıma ihtiyacı olmadığını vurguladı.

Mueller için de “çelişkili” ifadesini kullanan ve 2017’de görevden aldığı eski FBI Başkanı James Comey’nin yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Trump, “Mueller hiçbir zaman Trump lehine olmadı” dedi.

Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller’ın açıklamalarının ardından daha fazla Demokrat isim Başkan Donald Trump’ın azledilmesi gerektiği yönünde çağrılar yapmaya başladı.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler, Trump’ı sorumlu tutmak için harekete geçeceklerini belirtti. Nadler, azil de dahil bütün seçeneklerin masada olduğunu kaydetti.

Bugüne kadar azilden çok Kongre soruşturmalarına ağırlık verilmesi taraftarı olan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de, Mueller’ın “Başkan’ın bir suç işlemediğinden emin olsaydık bunu söylerdik” sözünden sonra tonunu sertleştirerek, Kongre’nin Başkan’ın yetkisini kötüye kullandığı iddiasını soruşturma ve başkanı sorumlu tutma konusunda sorumluluğu olduğunu belirtti.

Bazı Demokrat başkan aday adayları da Trump’ın azledilmesi için çağrıda bulundu. Temsilciler Meclisi’nin yaklaşık 40 üyesi ve bir Cumhuriyetçi üye Trump’ın azledilmesi için daha önce çağrı yapmıştı. Bununla birlikte Temsilciler Meclisi Trump’ın azledilmesi için karar alsa da bunun Senato’da kabul edilmesi uzak bir ihtimal olarak görülüyor.

Demokrat Parti başkan aday adaylarından Senatör Elizabeth Warren, “Mueller’ın açıklamaları, raporu okuyan herkesin bildiğini netleştirdi: Bu, azil için bir işaret verme ve eyleme geçmesi gereken taraf Kongre” dedi.

raporda olanları netleştirdiğini kaydetti. Warren bunun azil gerektirdiğini veTemsilciler Meclisi’nin harekete geçmesi gerketiğini kaydetti.

Bir başka Demokrat başkan aday adayı Senatör Kamala Harris de, azil sürecinin başlatılması gerektiğini kaydetti ve bunun anayasal sorumluluk olduğunu söyledi.

Bir başka Demokrat başkan adayı Senatör Cory Booker da Mueller’ın açıklamalarının Kongre’nin azil sürecini hemen başlatması açısından yasal ve ahlaki yükümlülüğü olduğunu gösterdiğini belirtti.

Ancak eski başkan yardımcısı ve başkan aday adaylarından Joe Biden’la yaklaşık 30 diğer Demokrat konuya daha mesafeli yaklaşıyor ve soruşturmaların devam etmesinden yana görüş bildiriyor.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Justin Amash da, “top artık bizde, Kongre’de” ifadesini kullandı.

Trump ise Mueller’ın açıklamalarına karşı çıkarak, değişen bir şey olmadığını kaydetmişti. Trump “yetersiz kanıt vardı, dava kapandı, teşekkürler” ifadelerini kullanmıştı.

Mueller, Çarşamba günü düzenlediği ve yaklaşık 10 dakika süren basın toplantısında “Trump’ın suç işlemediğinden açıkça emin olsaydık bunu söylerdik” demişti. Mueller ayrıca Adalet Bakanlığı’nın bir yönergesini hatırlatarak görevdeki bir başkana suçlama yöneltilemeyeceğini belirtmişti.

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