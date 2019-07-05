ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına Trump damgası

WASHINGTON/NEW YORK (AA) - ABD'nin bağımsızlığını kazanmasının 243. yıl dönümü, ülke genelinde kutlanırken, Başkan Donald Trump'ın Washington'da yaptığı konuşma ile tank ve uçakların da yer aldığı özel tören güne damgasını vurdu.

Başkent Washington'daki törenlerin gündüz bölümünde, geleneksel olarak düzenlenen Bağımsızlık Günü kutlamaları yapıldı. Akşam saatlerinde "Amerika'ya Selam" temasıyla düzenlenen 4 Temmuz kutlamalarına Başkan Trump da katıldı.

Öğle saatlerinde gerçekleştirilen geleneksel kutlamalarda polis, asker, şerif ve kovboyların da katılımıyla geçit töreni düzenlendi. Anayasa Bulvarı'nın iki tarafında toplanan binlerce kişi, geçit törenini ellerinde bayraklarla izledi.

Akşamüstü yapılan ve önceki yıllardan farklı olarak tankların ve savaş uçaklarının da yer aldığı özel kutlamada ise Trump, 70 yılın ardından Lincoln Anıtı önünde Amerikalılara seslenen ilk başkan olarak kayıtlara geçti.

- Tank ve uçaklar dikkati çekti

Yoğun yağmura rağmen toplanan on binlerce Amerikalı, coşku içinde kutlamalara eşlik ederken, kutlamalara Trump tarafından dahil edilen Amerikan ordusuna ait tank ve uçaklar ilgi çekti.