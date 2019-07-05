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ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına Trump damgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 03:07 | Son Güncelleme

ABD'nin bağımsızlığını kazanmasının 243. yıl dönümü, ülke genelindeki törenlerle kutlandı - Başkent Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'ın isteği doğrultusunda düzenlenen kutlamalarda, tankların geçişinin yanı sıra savaş uçaklarının gösteri uçuşu dikkati çekti - Trump, 70 yıl sonra Lincoln Anıtı önünde halka seslenen ilk başkan olarak tarihe geçti - CodePink üyesi kadınların organize ettiği protestoda, Trump'ı elinde cep telefonu, bebek bezi giymiş şekilde gösteren dev balon kullanıldı

WASHINGTON/NEW YORK (AA) - ABD'nin bağımsızlığını kazanmasının 243. yıl dönümü, ülke genelinde kutlanırken, Başkan Donald Trump'ın Washington'da yaptığı konuşma ile tank ve uçakların da yer aldığı özel tören güne damgasını vurdu.

Başkent Washington'daki törenlerin gündüz bölümünde, geleneksel olarak düzenlenen Bağımsızlık Günü kutlamaları yapıldı. Akşam saatlerinde "Amerika'ya Selam" temasıyla düzenlenen 4 Temmuz kutlamalarına Başkan Trump da katıldı.

Öğle saatlerinde gerçekleştirilen geleneksel kutlamalarda polis, asker, şerif ve kovboyların da katılımıyla geçit töreni düzenlendi. Anayasa Bulvarı'nın iki tarafında toplanan binlerce kişi, geçit törenini ellerinde bayraklarla izledi.

Akşamüstü yapılan ve önceki yıllardan farklı olarak tankların ve savaş uçaklarının da yer aldığı özel kutlamada ise Trump, 70 yılın ardından Lincoln Anıtı önünde Amerikalılara seslenen ilk başkan olarak kayıtlara geçti.

- Tank ve uçaklar dikkati çekti

Yoğun yağmura rağmen toplanan on binlerce Amerikalı, coşku içinde kutlamalara eşlik ederken, kutlamalara Trump tarafından dahil edilen Amerikan ordusuna ait tank ve uçaklar ilgi çekti.

70 ton ağırlığındaki Abrams tankları ve üretimine 1940'larda son verilen Sherman tankları, Lincoln Anıtı'nın arkasındaki yolda konuşlandırıldı.

Konuşmasında ABD tarihinden örneklerle Amerikan halkının dünya tarihinde büyük ve önemli bir millet olduğunu anlatan Trump, özellikle Amerikan milliyetçiliğinin önemine vurgu yaptı. Amerikan ordusuna da birçok kez atıf yapan Trump, ordu mensuplarının gösterdiği fedakarlığın önemine işaret etti.

- Uçaklardan gösteri uçuşu

Trump'ın konuşması sırasında Amerikan ordusuna ait bazı uçaklar gösteri uçuşu yaptı.

Törenin ardından, yaklaşık 35 dakika olarak planlanan havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

- "Bebek Trump" balonuyla Trump'ı protesto ettiler

Öte yandan kutlama alanında Trump'ı protesto etmek üzere bir araya gelen yüz kadar CodePink üyesi kadın, Trump'ı elinde cep telefonu, bebek bezi giymiş şekilde gösteren dev balon ile ABD Başkanını protesto etti.

Washington polisinin helyum doldurularak uçurulmasına müsaade etmediği dev balon, yere bağlı şekilde göstericilerin eylemine eşlik etti.

Diğer yandan, Beyaz Saray önünde Amerikan bayrağını yakmaya çalışan bir göstericinin tutuklandığı bildirildi.

- New York'taki kutlamalar

4 Temmuz Bağımsızlık Günü, New York’ta da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Yetkililerin, "ABD'nin en büyük havai fişek gösterisi" olarak nitelendirdikleri 43. geleneksel Macy's havai fişek gösterisi, Brooklyn Köprüsü'ne yakın East River nehri üzerinde gerçekleştirildi.

Manhattan, Queens ve Brooklyn civarında toplanan milyonlarca vatandaş, yaklaşık yarım saat boyunca göğe fırlatılan 70 bin fişeğin oluşturduğu ışık şöleni altında unutulmaz anlar yaşadı.

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