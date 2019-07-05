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ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına Trump ev sahipliği yaptı

05.07.2019 09:07 | Son Güncelleme

ABD'de Donald Trump yaklaşık 70 yıldır süregelen bir geleneğin dışına çıkarak, 4 Temmuz'da Washington'da askeri bir etkinlik düzenledi.

ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına Trump ev sahipliği yaptı

Kutlamalar protestoya da sahne oldu.Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington'da 4 Temmuz Bağımsızlık Günü, Başkan Donald Trump'ın ev sahipliğini yaptığı "Amerika'ya Selam" adlı askeri etkinlikle kutlandı.

Yaklaşık 70 yıldır ilk kez bir ABD Başkanı tarafından düzenlenen kutlamalar, Washington'daki Lincoln Anıtı'nın da yer aldığı National Mal adlı parkta düzenlendi.

Halka açık olarak düzenlenen etkinliğe, Trump'a destek veren çok sayıda Amerikalı, Cumhuriyetçi Parti'nin bağışçıları ve üst düzey askeri temsilciler katıldı.

Trump konuşmasında Amerikalılara "davalarına sadık kalma" çağrısı yaptı. Konuşmasında güncel siyasete yer vermeyen Trump, "Tarihimizi, halkımızı, bayrağımızı koruyan kahramanlarımızı kutluyoruz" diye konuştu. ABD'nin hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu söyleyen Trump, "Şu an en güçlü halinde. Amerikalılar için hiçbir şey imkansız değil" dedi.

Trump konuşmasını, ABD'de siyahilerin verdiği özgürlük mücadelesinin sembol isimleri arasında yer alan Martin Luther King Jr'ın 1963'teki "Benim Bir Hayalim Var" konuşmasını gerçekleştirdiği Abraham Lincoln heykelinin önünde yaptı.

Yağmurlu bir havada düzenlenen gösteri sırasında ABD Hava Kuvvetleri'nde görevli savaş uçakları ve helikopterlerle uçuş yaptı.

4 Temmuz'da protesto

Ulusal bir bayram olan 4 Temmuz'un kutlamalarına Trump'ın ev sahipliği yapması tepkiye neden oldu.

Trump, bağımsızlık günü kutlamalarını siyasete etmekle suçlayan göstericiler, posterler ve 6 metre büyüklükte bir bebek Trump balonu ile eylem yaptı.

4 Temmuz kutlamalarına ev sahipliği yaparak, etkinlikte konuşma yapan son ABD Başkanı 1951'de Harry Truman olmuştu.

AP,rtr/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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