ABD’de Bağış Atamaları Tartışılıyor

Amerika’nın Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland azil soruşturmasında önemli bir görgü tanığıydı ve Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nda verdiği ifade kamuoyunda oldukça tartışıldı. Sondland bu göreve Trump’ın yemin törenine 1 milyon dolar bağışlamasının ardından atandı. Varlıklı kişileri Büyükelçilikle ödüllendirme geleneği Demokratlar ve Cumhuriyetçiler için de yeni değil. Ama bazı Kongre üyeleri ve adaylar bu uygulamaya sınırlama getirilmesi zamanının geldiğini belirtiyor.

Milyonlarca Amerikalı, Başkan Trump’ın Avrupa Birliği Büyükelçiliği’ne atadığı zengin iş adamı Gordon Sondland’in azil soruşturması çerçevesinde verdiği ifadeyi takip etti. Bazı Kongre üyeleri Trump’ın bu göreve neden Sondland’i atadığını sorguladı.

Onlardan biri Demokrat Eric Swalwell’di; “Yemin törenine 1 milyon dolar bağışladınız, doğru mu?”

Sondland ise “Tören için VIP bileti satın aldım” şeklinde yanıt verdi.

Swalwell karşılık olarak, “Çok fazla para, değil mi?” diye sordu.

Sondland de “Çok fazla para” şeklinde karşılık verdi.