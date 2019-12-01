ABD’de Bağış Atamaları Tartışılıyor

Amerika’nın Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland azil soruşturmasında önemli bir görgü tanığıydı ve Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nda verdiği ifade kamuoyunda oldukça tartışıldı. Sondland bu göreve Trump’ın yemin törenine 1 milyon dolar bağışlamasının ardından atandı. Varlıklı kişileri Büyükelçilikle ödüllendirme geleneği Demokratlar ve Cumhuriyetçiler için de yeni değil. Ama bazı Kongre üyeleri ve adaylar bu uygulamaya sınırlama getirilmesi zamanının geldiğini belirtiyor.
Milyonlarca Amerikalı, Başkan Trump’ın Avrupa Birliği Büyükelçiliği’ne atadığı zengin iş adamı Gordon Sondland’in azil soruşturması çerçevesinde verdiği ifadeyi takip etti. Bazı Kongre üyeleri Trump’ın bu göreve neden Sondland’i atadığını sorguladı.
Onlardan biri Demokrat Eric Swalwell’di; “Yemin törenine 1 milyon dolar bağışladınız, doğru mu?”
Sondland ise “Tören için VIP bileti satın aldım” şeklinde yanıt verdi.
Swalwell karşılık olarak, “Çok fazla para, değil mi?” diye sordu.
Sondland de “Çok fazla para” şeklinde karşılık verdi.
MSNBC/Washington Post’un Demokrat Parti başkan adayları tartışmasında Elizabeth Warren siyasi bağışçıların büyükelçi atanması uygulamasına son verilmesi için yardım istedi.
Warren, “Büyükelçi Sondland bu göreve nasıl geldi? Biliyorsunuz bu adamın bir özelliği yok, bir milyon dolarlık çek yazması dışında. Ve bu da bize Washington’da ne olduğuyla ilgili bilgi veriyor, yolsuzluk, para Washington yolunda nasıl satın alıyor” dedi.
Kongre üyesi Ami Bera, bu uygulamayı kısıtlayan ve Dışişleri Bakanlığı’ndaki kariyerli profesyonelleri güçlendirecek bir yasa tasarısı hazırladı.
Bera, “Tarihsel olarak büyükelçilik atamalarının yüzde 30’u siyasi, yüzde 70’i kıdeme göre yapılıyor. Başkanları çok kısıtlamak istemiyoruz. Eğer bir şekilde bu rakamın üstüne çıkmak istiyorsa Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu ya da Senato Dış İlişkiler Komisyonu’na gelebilir. Ama kariyerli profesyonellerimizin üzerinde durmak istiyoruz” ifadelerini kullanıyor.
Kongre üyesi Bera azil soruşturması çerçevesinde Sondland’le bazı kariyerli diplomatların ifadelerini de karşılaştırıyor.
Bera, “Masaya nasıl bir diplomatik özellik getirdi? Haberlerde yer alan kişilere karşılık olarak. Büyükelçi Bill Taylar ve Büyükelçi George Kent’le Büyükelçi Marie Yovanovitch. Bunlar ülkeye hizmet eden, kariyerli profesyoneller” diyor.
Ukrayna eski Büyükelçisi Marie Yovanovitch, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’ndaki ifadesinde ülke dışında hizmet eden Amerikalı diplomatlara destek çağrısında bulunmuştu.
Yovanovitch, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’ndaki ifadesinde ,“Büyükelçiler Amerika’nın yurt dışındaki sembolleridir. Başkan’ın temsilcileridir. Her zaman Amerikan politikalarının iyiliği için konuşur ve hareket ederler. Eğer temsilcilerin şefi cezalandırma amacı taşırsa bu bizim Amerika’nın çıkarlarını koruma konusundaki etkinliğimizi kısıtlar” demişti.
33 yıllık kariyerli bir diplomat olan Yovanovitch, Dışişleri Bakanlığı’nın yanlış bir şey yapmadığını söylemesine rağmen Mayıs ayında Başkan’ın isteği üzerine geri çağrılmıştı.
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