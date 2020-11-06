ABD'de başkanlığın devir teslimi endişelendiriyor

Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Laschet ise devir teslim töreni konusunda endişeli.Katıldığı bir televizyon programında, ABD başkanlık seçimlerini değerlendiren Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Demokratlar'ın başkanlık adayı Joe Biden'ın seçim sonuçları ile ilgili sabırlı olma çağrısına katıldığını dile getirerek "Herkesin sabırlı olması gerekiyor. Seçim sonuçları tüm bölgelerde birbirine çok yakın" dedi.

Aradaki farkın böylesine az olduğu durumlarda oyların tekrar sayılmasını büyük bir problem olarak görmediğini kaydeden Maas, bu tip uygulamaların Almanya'da da olduğunu ancak ABD'den, "yakın bir zamanda bir sonucun açıklanmasını umut ettiğini" vurguladı.

Laschet'ten "demokratik teamüllere uyma" çağrısı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimi kaybetmesi halinde, görevini demokratik teamüllere uygun bir biçimde devredip etmeyeceği konusunda endişeli olduğunu ifade etti. Federal hükümeti oluşturan koalisyonun büyük ortağı CDU'nun (Hristiyan Demokrat Birlik) genel başkan adayı da olan Laschet, seçimi Joe Biden'ın kazanması halinde "onurlu" bir devir teslimin önemli olacağını vurguladı.