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ABD'de başkanlık seçimi öncesi aşı hazırlığı

03.09.2020 10:00 | Son Güncelleme

ABD'de başkanlık seçimleri öncesinde potansiyel koronavirüs aşısının dağıtımı için hazırlıkların tamamlanması planlanıyor.

ABD'de başkanlık seçimi öncesi aşı hazırlığı

Eyalet ve büyük kentlerden 1 Kasım'a kadar hazır olmaları istendi.ABD'de sağlık makamları, eyalet ve kent yönetimlerinden bulunacak muhtemel koronavirüs aşısı için planlama yapmalarını istedi. New York Times gazetesinin haberine göre Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC), yerel yönetimlere bir yazı göndererek potansiyel aşının dağıtımı için hazırlıklarını Ekim sonuna kadar tamamlamaları konusunda uyarıda bulundu.

CDC'nin yönetimlere gönderdiği yazıda, 1 Kasım itibarıyla dağıtım merkezlerinin kurulmuş ve bu merkezlerin tam kapasite faaliyete geçmeye hazır olmaları istendi.

Kurum, aşının ülkedeki dağıtımını sağlayacak olan McKesson şirketine de gerekli inşaat ve işletme izinlerinin verilmesi için kolaylık sağlanması gerektiğini belirtti.

Hedef başkanlık seçimleri

CDC'nin yerel yönetimlere gönderdiği yazı, ABD yönetiminin başkanlık seçimlerinin yapılacağı 3 Kasım'dan önce aşı dağıtımı ile ilgili altyapının tamamlanmasını istediği şeklinde yorumlandı. ABD Başkanı Donald Trump, Ağustos ayında da ABD Ulusal Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) aşı geliştirme çalışmalarının hızlandırılmasını istemişti.

Ancak uzmanlar, yeterli bilimsel veriler toplanmadan geliştirilecek bir aşının piyasaya sürülmemesi konusunda uyarıyor. FDA Başkanı Stephep Hahn da ABD'de bir koronavirüs aşısına test aşaması tamamlanmadan kullanım izni verilmesinden endişe duyduğunu söylemişti.

Rusya, Ağustos ayında son test aşaması tamamlanmayan aşıya üretim izni vermişti. Ancak Batılı bilim insanları, Rusya'nın kararına kuşkuyla yaklaşıyor ve aşıyla ilgili henüz güvenilir veriler bulunmadığına dikkat çekiyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre çok sayıda ülkede koronavirüse karşı 169 aşı geliştirme çalışması sürdürülüyor. Bu potansiyel aşıların 30'u insanların üzerinde denenme aşamasında ve 8'i tescillenme kararı için önem teşkil eden son kısım olan üçüncü aşamada bulunuyor.

dpa,AFP/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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