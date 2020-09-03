ABD'de başkanlık seçimi öncesi aşı hazırlığı

Eyalet ve büyük kentlerden 1 Kasım'a kadar hazır olmaları istendi.ABD'de sağlık makamları, eyalet ve kent yönetimlerinden bulunacak muhtemel koronavirüs aşısı için planlama yapmalarını istedi. New York Times gazetesinin haberine göre Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC), yerel yönetimlere bir yazı göndererek potansiyel aşının dağıtımı için hazırlıklarını Ekim sonuna kadar tamamlamaları konusunda uyarıda bulundu.

CDC'nin yönetimlere gönderdiği yazıda, 1 Kasım itibarıyla dağıtım merkezlerinin kurulmuş ve bu merkezlerin tam kapasite faaliyete geçmeye hazır olmaları istendi.

Kurum, aşının ülkedeki dağıtımını sağlayacak olan McKesson şirketine de gerekli inşaat ve işletme izinlerinin verilmesi için kolaylık sağlanması gerektiğini belirtti.

Hedef başkanlık seçimleri

CDC'nin yerel yönetimlere gönderdiği yazı, ABD yönetiminin başkanlık seçimlerinin yapılacağı 3 Kasım'dan önce aşı dağıtımı ile ilgili altyapının tamamlanmasını istediği şeklinde yorumlandı. ABD Başkanı Donald Trump, Ağustos ayında da ABD Ulusal Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) aşı geliştirme çalışmalarının hızlandırılmasını istemişti.