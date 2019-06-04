HABER

ABD’de bayram namazı coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 17:06 | Son Güncelleme

ABD’de sabahın erken saatlerinden itibaren Müslümanlar namaz kılmak için camilere akın etti.ABD’deki Müslümanlar sabah saatlerinde bayram namazı için camileri doldurdu.

ABD’de sabahın erken saatlerinden itibaren Müslümanlar namaz kılmak için camilere akın etti.
ABD’deki Müslümanlar sabah saatlerinde bayram namazı için camileri doldurdu. Ramazan Bayramı Türkiye’den Azerbaycan’a, Avustralya’dan Çin’e, Bosna Hersek’ten Kırım’a, Filistin’den Somali’ye kadar tüm İslam ülkelerinde büyük bir coşkuyla kutlanırken, ABD’deki Müslümanlar da sabahın erken saatlerinde bayram namazı kılmak için eyaletlerdeki cami ve mescitlere akın etti. Din görevlileri, vaazlarında ’birlik ve beraberlik’ mesajı verdi.
Müslümanlar, Maryland eyaletindeki Amerikan Diyanet Merkezi, Delaware, New Jersey, Pennsylvania, New York, Connecticut, Massachusetts, Washington, Virginia, Güney Carolina, Ohio, Teksas, Florida eyaletlerinde Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı cami ve mescitlerde Ramazan Bayramı namazını eda etti.

Bir kentin simgesi oldu! O detayı gören hayran kalıyorBir kentin simgesi oldu! O detayı gören hayran kalıyor
Bayramlaşmada ikram izdihamıBayramlaşmada ikram izdihamı
Sürücülerin bayram şekeri jandarmadanSürücülerin bayram şekeri jandarmadan
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Diyarbakır'da sıcak çatışma!

Diyarbakır'da sıcak çatışma!

Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel alacak!

Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel alacak!

Arda Turan'dan bir ilk! Sosyal medyadan paylaştı

Arda Turan'dan bir ilk! Sosyal medyadan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan bayramı tebrikleri!

Ramazan bayramı tebrikleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dehşet anları kamerada! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Dehşet anları kamerada! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Son dakika! İstanbul'da bayram yoğunluğu... Trafik felç

İstanbul'da bayram yoğunluğu! Trafik felç

İğrenç iddiayı böyle yalanladı: Kardeşim iktidarsızdı!

İğrenç iddiayı böyle yalanladı: Kardeşim iktidarsızdı!

Diyarbakır'dan son dakika çatışma haberi!

Diyarbakır'da sıcak çatışma!

300 torunuyla böyle bayramlaştı!

300 torunuyla böyle bayramlaştı!

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.