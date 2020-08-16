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ABD’de Bazı Eyaletlerde Test Talebinde Azalma

16.08.2020 16:39 | Son Güncelleme

Uzmanlar bazı Amerikalılar’ın test alanlarında oluşan uzun kuyruklar ve sonuçların alınmasının bir haftadan uzun sürmesi gibi nedenlerle çok hasta olmadıkları sürece test olmaya gitmiyor olabilecekleri yorumunu yapıyor

ABD’de Bazı Eyaletlerde Test Talebinde Azalma

ABD’de Corona virüsü vaka sayısının 5 milyonu aştığı ve hayatını kaybedenlerin sayısının neredeyse 170 bini bulduğu bu dönemde salgının tırmanışa geçtiği Teksas gibi bazı eyaletlerde uygulanan test sayısının azalması kaygıya neden oluyor. COVID İzleme Projesi’ne göre Teksas’ta Ağustos ayında bir günde yapılan test sayısındaki azalmanın binlerle ifade edildiği belirtiliyor. Bu da Temmuz sonundan bu yana yüzde 9 azalmaya işaret ediyor. Nedeni talepteki azalma.

Ancak uzmanlar Teksas’ta test sayısının artmaması halinde eyaletin Corona virüsü salgınının hız kazanması beklenen sonbahar dönemine yüksek rakamlarla girmesinden endişe ediyor.

Teksas, Mayıs ayında Corona virüsü önlemlerini bırakarak, hızla ekonomik faaliyetlere yeniden geçen eyaletlerdendi. Ancak haftalar sonra salgının yeniden hız kazanması nedeniyle Vali Gregg Abbot bu açılmanın bazı alanlarında geri adım atmak ve maske zorunluluğu ilan etmek zorunda kaldı.

Eyalette son haftalarda Temmuz ayındaki zirvenin ardından hastaneye yatışlarda yüzde 40 azalma oldu. Ancak ölü sayıları hala yüksek seyrediyor. Teksas’ta son iki haftadır günlük ortalama ölü sayısı 210’dan fazla. Eyalette şimdiye kadar 9.800 kişi Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Teksas’ta pozitif test oranının bir süredir yüzde 16’da kalmasının da test sayısının yetersiz olmasına işaret ettiği belirtiliyor.

Yaz boyunca salgının yoğunlaştığı ülkenin güneyinde Alabama’nın da dahil olduğu başka eyaletlerde de bazı göstergelerde iyiye gidiş oldu. Örneğin Alabama’da yoğun bakım ünitelerinde hala yoğunluk yaşanırken günlük vaka sayıları Temmuz ortasındaki 1.800 seviyesinden 1.000’e kadar indi.

Ülkenin birçok yerinde salgın ciddiyetini korurken test sayısının neden azaldığı ise anlaşılabilmiş değil. Uzmanlar bazı Amerikalılar’ın test alanlarında oluşan uzun kuyruklar ve sonuçların alınmasının bir haftadan uzun sürmesi gibi nedenlerle çok hasta olmadıkları sürece test olmaya gitmiyor olabilecekleri yorumunu yapıyor.

San Antonio Metropol Sağlık kurumu başhekimi Dr. Junda Woo, ‘‘İyi yanıt daha az Covid olduğu için daha az kişide semptom olduğu, kötü yanıtsa test olmak çok uzun zaman aldığı için insanların pes etmesi olabilir. Bu veriye sahibiz, ama bu verinin arkasında yatan yanıtlardan çok haberdar değiliz’’ diye konuştu.

Teksas’ta artık test olmak isteyenler kısıtlı sayıda test olduğu gerekçesiyle yalnızca semptom gösterenlere test uygulanacağı kuralı nedeniyle geri çevrilmiyor ve talep eden herkes test olabiliyor. Vali Abbott yaşlı bakımevleri ve okullarda hızlı test uygulamasına geçmek için çalıştıklarını bildirdi. Teksas’ta bazı okullar şimdiden yüz yüze eğitime başladı. Lise futbol karşılaşmalarının da popüler olduğu eyalette bazı veliler durumun belirsizliğinden endişeli.

AP haber ajansına konuşan Teksas A&M Üniversitesi profesörü Jessica Light, ‘‘Şu aşamada herkes denek. Öğretmenler, çalışanlar, öğrenciler, ebeveynler. Çünkü bunun nasıl ilerleyeceğini hiçbirimiz bilmiyoruz’’ diye konuştu.

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