ABD’de Bazı Eyaletlerde Test Talebinde Azalma

ABD’de Corona virüsü vaka sayısının 5 milyonu aştığı ve hayatını kaybedenlerin sayısının neredeyse 170 bini bulduğu bu dönemde salgının tırmanışa geçtiği Teksas gibi bazı eyaletlerde uygulanan test sayısının azalması kaygıya neden oluyor. COVID İzleme Projesi’ne göre Teksas’ta Ağustos ayında bir günde yapılan test sayısındaki azalmanın binlerle ifade edildiği belirtiliyor. Bu da Temmuz sonundan bu yana yüzde 9 azalmaya işaret ediyor. Nedeni talepteki azalma.

Ancak uzmanlar Teksas’ta test sayısının artmaması halinde eyaletin Corona virüsü salgınının hız kazanması beklenen sonbahar dönemine yüksek rakamlarla girmesinden endişe ediyor.

Teksas, Mayıs ayında Corona virüsü önlemlerini bırakarak, hızla ekonomik faaliyetlere yeniden geçen eyaletlerdendi. Ancak haftalar sonra salgının yeniden hız kazanması nedeniyle Vali Gregg Abbot bu açılmanın bazı alanlarında geri adım atmak ve maske zorunluluğu ilan etmek zorunda kaldı.

Eyalette son haftalarda Temmuz ayındaki zirvenin ardından hastaneye yatışlarda yüzde 40 azalma oldu. Ancak ölü sayıları hala yüksek seyrediyor. Teksas’ta son iki haftadır günlük ortalama ölü sayısı 210’dan fazla. Eyalette şimdiye kadar 9.800 kişi Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.