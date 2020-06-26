ABD’de Bazı Eyaletlerde Vaka Sayıları Yeniden Tırmanıyor

ABD’de Corona virüsü vaka sayıları özellikle nüfusun yoğun olduğu eyaletlerde artıyor. Ülke genelinde bir günde görülen vaka sayısı 34 bini geçerek Nisan ayı sonundaki verilere yaklaştı. Son dönemdeki vakaların daha çok gençlerde görüldüğünü belirten yetkililer, şu anki durumun Nisan ayına kıyasla daha farklı olduğunu söylüyor. Uzmanlara göre vaka sayısındaki artışın bir kısmının sebebi test kapasitesinin arttırılması olsa da, incelenen başka kriterler virüsün geri geldiğine işaret ediyor. Bir günde görülen ölümlü vaka sayısı, hastaneye kaldırılma oranları ve pozitif test oranında da son birkaç haftadır artış gözlemleniyor. Hangi eyaletlerde vakalar neden artıyor? ABD’de vakaların artış gösterdiği 29 eyaletten 3’ü, 330 milyonluk ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 27’sini oluşturan Teksas, Florida ve California eyaletleri. Teksas: Son iki haftada vaka sayıları ikiye katlandı ABD’de salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerinin aşamalı olarak kaldırılmasıyla birlikte normale dönüş sürecinde en keskin takvimi uygulayan eyaletlerden olan Teksas’ta son iki hafta içinde vaka sayıları iki katına yükseldi.

Teksas’ın Cumhuriyetçi Valisi Greg Abbott, normalleşme takviminde frene basarak hastanelerde Corona virüsü hastalarına yer açılması için acil ve kritik olmayan bazı ameliyatların askıya alındığını açıkladı. Abbott, ‘’Eyalet olarak istediğimiz en son şey başa sarıp iş yerlerini yeniden kapatmak. Geçici olarak normalleşme takvimini askıya almamız normalleşmenin bir sonraki aşamasına güvenli bir şekilde geçene kadar virüsün yayılmasını kontrol altına almamıza yardımcı olacak’’ dedi. Florida: Validen geri adım yok ama çağrı var Florida’da da Perşembe günü yeni vaka sayısı 5.004 olarak kaydedildi. Bu, eyalette bir gün içinde görülen yeni vaka sayısında en yüksek ikinci veri olarak kayda geçti. Florida’nın Cumhuriyetçi valisi gençlerin sosyalleşmeye başladığını ve vaka sayılarındaki artışın da bundan kaynaklandığını söyledi. Yaşlılara mümkün olduğunca evden çıkmama çağrısı yapan vali gençlerden de sorumlu davranmalarını istedi. California: Pozitif çıkan gençlerin sayısı artıyor California eyaletinde de Corona virüsü vaka sayıları artıyor. Eyaletin valisi Gavin Newsom virüsün daha çok evlerde bir araya gelinmesi sebebiyle yayıldığını ve testi pozitif çıkan gençlerin sayısının da arttığını söyledi.

Arizona ve Alabama gibi eyaletlerde ise bir günde yaşanan ölümlü vaka sayısı gibi çok daha ciddi uyarı sinyalleri geliyor. Kuzey ve Güney Carolina dahil olmak üzere bazı eyaletlerde hastaneye kaldırılan hasta sayısı açısından rekor sayılar gözlemleniyor. Nevada eyaletinde de Las Vegas’taki kumarhaneler dahil kamuya açık alanlarda maske takılması zorunlu hale getirildi. Perşembe günü bir gün içindeki vaka sayısında en büyük artışın görüldüğü eyaletin Demokrat Partili valisi Steve Sisolak, ‘’Nevada’nın güvenli olması ve açık kalabilmesi için maskeleri günlük hayatımızın bir parçası haline getirmek zorundayız’’ dedi. ‘’Ekim ayına kadar 180 bin kişi ölebilir’’ Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, ABD genelinde Corona virüsü toplam vaka sayısı 2,3 milyonu aştı. Virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı da 122 binden fazla. ABD’de Corona virüsü vaka ve ölüm sayılarına ilişkin geleceğe yönelik öngörüde bulunmak üzere Washington Üniversitesi’nin kullandığı modele göre, ülkede 1 Ekim’e kadar yaklaşık 180 bin kişinin virüs yüzünden hayatını kaybedeceği tahmin ediliyor.

‘’Bildirilen 1 vakaya karşılık tespit edilmeyen 10 vaka’’ ABD’de Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC) Başkanı Dr. Robert Redfield, bildirilen her 1 vaka karşılığında tespit edilmeyen 10 vaka olduğunu ve bu nedenle de virüsün ülkede ilk görüldüğü tarihten bu yana yaklaşık 20 milyon kişinin virüse yakalandığını tahmin ettiklerini söyledi. ABD’de 20 milyon kişiye virüsün bulaşmış olması, ülke nüfusunun yüzde 6’sının virüse yakalandığı ve daha nüfusun yüzde 94’lük bir kesiminin virüse karşı hala açık olduğu anlamına geliyor. CDC yetkilileri ve Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Ulusal Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, virüsün bulaştığı kişilerin yüzde 25’inin belirti göstermeyebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Yetkililerin açıkladığı son tahminler CDC’nin ülke genelinde toplanan kan örnekleriyle yapılan araştırmalara dayanıyor. Associated Press’in haberine göre, Trump yönetimi yetkilileri eyaletler bir yandan normale dönüş takvimini uygularken diğer yandan da salgın konusundaki endişeleri gidermek amacıyla bilimsel uzman ekibini daha sık kamuoyu önüne çıkarmayı planlıyor.

Hükümetin ekonomide yeniden faaliyete dönülmesi gerekliliğini vurgulamaya başladığı Mayıs ayı ortalarından bu yana, Corona Virüsü Görev Gücü’nde yer alan kamu sağlığı uzmanlarının salgının ilk haftalarına kıyasla daha az göz önünde oldukları dikkat çekmişti. ‘’Şu anki durum Nisan ayına göre farklı’’ CDC Başkanı Dr. Redfield ise Perşembe günü basın mensuplarına yaptığı açıklamada ‘’Durum hala ciddi. Ancak herkesten Mart ya da Nisan ayındaki duruma kıyasla daha farklı bir durumda olduğumuzun farkına varmalarını istiyorum’’ diyerek bugün vakaların daha çok gençlerde görüldüğünü ve bu kesimin de yaşlılara kıyasla virüs yüzünden ölme ihtimalinin daha düşük olduğuna dikkat çekti. Yetkililer salgının bugünkü özelliklerinin, bir gün içinde en az bin kişinin öldüğü ve hastanelerin kapasitesinin yetersiz kaldığı önceki aylara kıyasla daha farklı olduğunu vurguluyor. ABD’li yetkililer virüs yüzünden ölüm oranının birkaç yer haricinde istikrarlı bir şekilde düştüğünü belirtiyor. Mayıs ayı boyunca federal yönergeler uyarınca virüslü bir kişiyle temas etmiş olan, riskli ortamlara maruz kalan belirti gösteren kişilere test yapılmasına öncelik verilmişti.