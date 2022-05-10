HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ABD’de Bebek Maması Satışına Kota Uygulaması

ABD’de Bebek Maması Satışına Kota Uygulaması

10.05.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Target, CVS ve Walgreens gibi ABD’deki en büyük perakendeciler ve eczane zincirleri, arz açığı nedeniyle bebek maması satışlarına kısıtlama getirileceğini açıkladı

ABD’de Bebek Maması Satışına Kota Uygulaması

Target, CVS ve Walgreens gibi ABD’deki en büyük perakendeciler ve eczane zincirleri, arz açığı nedeniyle bebek maması satışlarına kısıtlama getirileceğini açıkladı.

Kısıtlamalar, Amerika'nın en büyük bebek maması üreticilerinden Abbott Laboratories'in Similac marka mamayı, bazı bebeklerde bakteriyel enfeksiyona neden olduğu şikayetleri üzerine Şubat ayında piyasadan çekmesi üzerine geldi. Mama, şirketin Michigan eyaletinin Sturgis kentindeki fabrikasında imal ediliyordu.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) şikayetlerin soruşturulduğunu bildirdi. Bakteriyel enfeksiyon şikayetleri arasında dört Cronobacter sakazakii enfeksiyonuyla bir Salmonella Newport enfeksiyonu bulunuyor. Mart ayında Abbott'un Michigan eyaletindeki fabrikasında yapılan denetlemede kalite kontrolla ilgili bazı sorunlar olduğu ortaya çıkarılmıştı.

Eczane zinciri CVS, elektronik posta yoluyla yaptığı açıklamada, geçen ay gerek şubelerindeki satışlarda gerekse internet üzerinden yapılan alışverişlerde satın alınabilecek bebek maması miktarını üç adetle sınırlandırdığını açıkladı. Bir diğer eczane zinciri Walgreens de Mart ayı başında benzer bir kota uygulamasına başlamıştı.

Süpermarket zinciri Kroger sattığı bebek maması miktarını müşteri başına dört kutuyla sınırlandırırken Target, haftalardır internet üzerinden yapılan bebek maması satışlarına kota uyguluyor.

Bebek maması üreticisi Abbott, geçen ay yaptığı açıklamada, Similac marka ürünlerin piyasadan çekilmesinden sonra satışı askıya alınan kısıtlı miktarda besin ürününün piyasaya sürüleceğini bildirmişti. Şirketten yapılan açıklamada piyasaya sürülen hiçbir üründe bakteri tespit edilmediği kaydedilmişti.

Abbott'un piyasaya sürmeye hazırlandığı ürünler arasında Calcilo XD, Cyclinex®-1 ve 2 ve ProViMin ile Similac PM 60/40 bulunuyor. Şirket, bu ürünlerin piyasadan geri çekilen markalar arasında yer almadığını bildirdi.

FDA, 6 Mayıs’ta ise Abbott'un standart ürün testleri yaptığını ve ileri seviye testleri, ürünleri piyasaya sürmeden önce tamamlama taahhüdünde bulunduğunu açıkladı. Ancak bu testlerin daha uzun sürmesi nedeniyle FDA, acilen hayati öneme sahip besin ürünlerine ihtiyacı olanlar için bu mamaların piyasaya sürülmesine izin verdiğini bildirdi.

Abbott, konuya ilişkin yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Valilik duyurdu! YasaklandıValilik duyurdu! Yasaklandı
Kabine sonrası Erdoğan'dan 'konut' müjdesi!Kabine sonrası Erdoğan'dan 'konut' müjdesi!
Vali'den çok sert tepki! 'Şimdi sen martaval okuyorsun, onu geç'Vali'den çok sert tepki! 'Şimdi sen martaval okuyorsun, onu geç'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gayrimenkul sektöründe yeni dönem başlıyor! Artık noterlerde...

Gayrimenkul sektöründe yeni dönem başlıyor! Artık noterlerde...

Düşük faizli konut kredisi ödemeleri hesaplandı!

Düşük faizli konut kredisi ödemeleri hesaplandı!

Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı? Son ankette İmamoğlu'nu geride bıraktı

Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı? Son ankette İmamoğlu'nu geride bıraktı

Bakanlık duyurdu! Müzik yayın saati değişti

Bakanlık duyurdu! Müzik yayın saati değişti

2026'ya kadar hava sıcaklığında yeni rekor bekleniyor

2026'ya kadar hava sıcaklığında yeni rekor bekleniyor

Dikkat çeken 'konut kredisi' yorumu! 'En az 100 bin lira maaş...'

Dikkat çeken 'konut kredisi' yorumu! 'En az 100 bin lira maaş...'

İlginizi Çekebilir

"Ölümden başka her derde deva"

"Ölümden başka her derde deva"

Sanatçının en ünlü eseriydi! Rekor fiyata satıldı

Sanatçının en ünlü eseriydi! Rekor fiyata satıldı

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

''Çok eşli ilişki yaşıyoruz, çocukların babası kim bilmiyoruz!''

''Çok eşli ilişki yaşıyoruz, çocukların babası kim bilmiyoruz!''

Öğrencisine aşık olan öğretmenin karısı ortadan kayboldu

Öğrencisine aşık olan öğretmenin karısı ortadan kayboldu

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.