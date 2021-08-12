ABD’de Beklenen Nüfus Sayımı Sonuçları Açıklandı

ABD’de 10 yılda bir yapılan nüfus sayımının yeni verileri açıklandı. Veriler ülkede 2010-2020 yılları arasında ‘‘çok ırklı’’, ‘‘Latin’’ ve ‘‘Asyalı’’ olarak tanımlananların sayısındaki artışla, çeşitliliğin giderek fazlalaştığını gösteriyor.

Nüfus Sayım Bürosu’nun açıkladığı rakamlar Kongre ve yerel seçim bölgelerinin sınırlarının çizilmesi için kullanıldığından, partiler arasında kıyasıya bir rekabet olacağını ortaya koyuyor.

ABD’nin en büyük etnik grubunu oluşturan Latin olmayan beyaz nüfus son 10 yılda yüzde 8,6 küçüldü. Artık bu grup ABD nüfusunun yüzde 57,8’ini oluşturuyor. Latin olmayan beyazların ABD nüfusu içindeki payı ilk kez bu kadar düştü.

‘‘Çok ırklı’’ olarak tanımlananların oranıysa 2010’da 9 milyonken yüzde 276 artarak 33 milyon 800 bine çıktı.​

California’nın en büyük etnik grubu ‘‘Latinler’’

California eyaletinin en büyük etnik grubunun ise yüzde 39,4 ile ‘‘Latinler’’ olduğu açıklandı. Böylece ilk kez ABD’nin bir eyaletinde Latin nüfus çoğunluğu oluşturdu.Teksas’ta ise Latin olmayan beyaz nüfusun oranı yüzde 39,7 iken Latin nüfusun oranının ise yüzde 39,3 ile farkı kapattığı görüldü.

Nüfus artışı yavaşladı

Veriler ayrıca ülkede nüfusun büyüme hızının da yavaşladığını gösteriyor. Büyük Buhran’ın yaşandığı 1930’lardan bu yana ülkede nüfus artışı ilk kez bu kadar yavaş.

Nüfus sayımının sonuçlarına göre ABD ilçelerinin yarısından fazlası 2010-2020 yılları arasında nüfus kaybı yaşadı.

New York, Los Angeles, Chicago, Houston ve Phoenix hala ABD’nin en kalabalık beş şehrini oluşturuyor. İlk 10 sıradaki tüm şehirlerden daha hızlı büyüyen Phoenix, Philadelphia’yı geride bıraktı.

Verilere göre ABD’de nüfusu en hızlı büyüyen şehirler kırsal bölgelerdeki şehirler.Phoenix’in banliyösü Buckeye nüfus artış hızında yüzde 80’le ülkede lider konumunda.

Florida’daki emekli konutları The Villages ülkede en hızlı büyüyen metropol bölgesi oldu.

Sonuçlar pandemi nedeniyle gecikti

Corona virüsü salgını nedeniyle nüfus sayımının sonuçları, beklenenden aylar sonra açıklandı. Gecikme, bazı eyaletlerin mahkemeye başvurarak eyalet idari bölgelerinin sınırlarının çizilmesi sürecinin tarihini ertelemeyi talep etmesine neden oldu.

Eyaletlerin nüfus sayımı verileri, 44 eyaletin Temsilciler Meclisi'ndeki 429 seçim bölgesinin ve eyalet bazındaki 7 bin 383 yerel seçim bölgesinin sınırlarının yeniden belirlenmesinde kullanılıyor.

Demokratlar’ın Temsilciler Meclisi’ndeki üstünlüğü sona erebilir

Nisan ayında Nüfus Sayım Bürosu eyalet düzeyinde rakamları yayınlamış, hepsi Cumhuriyetçiler tarafından yönetilen Teksas, Florida ve Kuzey Carolina eyaletlerinin artan nüfuslarına göre Kongre’de koltuk kazanacaklarını ortaya koymuştu.

Uzmanlara göre Cumhuriyetçiler, sadece idari bölgelerin sınırlarının yeniden çizilmesiyle Demokratlar’ın Temsilciler Meclisi’ndeki az farklı çoğunluğunu ortadan kaldırabilir.

Uzmanlar nüfus sayımı verilerinin bazı toplulukların az temsil edilmesine neden olup-olmadığı sorusunun da yanıtını arıyor. Hem Corona virüsü salgınının hem de eski Başkan Donald Trump’ın ankete vatandaşlık sorusu eklemek konusunda başarısızlıkla sonuçlanançabasının, bazı toplulukların nüfus sayımına katılmasını engellemiş olabileceği sanılıyor. Medeni haklar savunucusu gruplar, vatandaşlık sorusunun sadece tartışılmasının bile bazı göçmenlerin nüfus sayım formunu doldurmaya çekinmesiyle sonuçlanmış olabileceği görüşünde.

Nüfus Sayım Bürosu Başkan Vekili Jon Jarmin, ‘‘Hiçbir veri mükemmel olamaz; ancak sınırların yeniden çizilmesini sağlayacak verilerin yüksek standartta olduğuna güveniyoruz’’ dedi.

