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ABD'de Beklenmedik Sayıda Hemşire İstifası

09.01.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Corona virüsü salgını ikinci yılını geride bırakırken Amerika’da hemşirelerin içinde bulundukları kriz durumu devam ediyor. Hemşireler fazla sayıdaki Corona hastalarına bakmaktan oldukça yorgun. Beklenmedik sayıda hemşire istifa ediyor

Corona virüsü salgını ikinci yılını geride bırakırken Amerika’da hemşirelerin içinde bulundukları kriz durumu devam ediyor. Hemşireler kötü durumdaki Corona hastalarına bakmaktan tükenmiş halde. Beklenmedik sayıda hemşire istifa ediyor. Bu hemşirelerden biri kaygılarını Başkan Joe Biden’a iletti.

Başkan Joe Biden, Pennsylvania eyaletinin Scranton kentinde uçaktan inerek hemşire Jen Partyka ile bir araya geldi.

Partyka elindeki notu Başkan Biden’a verdi.

Hemşire Jen Partyka, “Hemşirelerin iyi durumda olmadığını anlamasının önemli olduğunu düşündüm”diyor.

Partyka 30 yıldır hemşirelik yapıyor. Pandemi sırasında hemşireler durmadan çalıştı, hala da yoğun şekilde çalışıyorlar. Partyka bir arkadaşını intihar nedeniyle kaybetti ve diğer ekip arkadaşlarının nasıl tükendiklerine tanık oldu.

Jen Partyka, “Tamamen tükenmiş durumdayız. Biliyorsunuz uzun süredir bu savaşı sürdürüyoruz. Bu kadar uzun süre devam etmesini beklemiyorduk” şeklinde konuşuyor.

Bu durum hastanelerde hemşire sıkıntısına yol açtı.

Partyka, “Geçen yıl hemşireler yüzde 50 oranında azaldı” diyor.

Yoğun bakım ünitesinde iki hastaya bir hemşire düşmesi tavsiye ediliyor. Partyka hemşire sıkıntısının üç hastaya bir hemşire düşmesine neden olduğunu söylüyor.

Jen Partyka, “Şu anda yoğun bakım ünitesine girmenizin tek yolu gerçekten çok çok hasta olmanız. Çünkü yatak bulunamıyor. O yüzden hastaların üç katına çıkması çok tehlikeli bir durum” diyor.

Bu da hastane acil servislerinde tükenişe neden oldu.

Kendisini Gi olarak tanıtan bir diğer hemşire mesai sırasında panik atak geçirdi. Bu durum konuşma ve çalışma yetisini geçici olarak kaybetmesine neden oldu.

Hemşire Gi, “Birdenbire basit bir formu dolduramaz hale geldim. Beynim bağlantıları eskisi gibi kuramıyordu” diyor.

Durum böyle olunca bu kez hemşire hasta oldu. Travma sonrası stres bozukluğu merkezinde bir hafta geçirmesinin ardından şimdi Gi, iyileşme sürecinin parçası olarak sağlık çalışanlarına bone dikiyor.

Corona yetmezmiş gibi burada Philadelphia’da ve diğer birçok kentte hemşireler hastaların karşı karşıya olduğu bir diğer tehditle de uğraşıyor. Cinayet oranları fırlamış durumda.

Amerika’nın Sesi (VOA) birçok saatini Philadelphia polisiyle birlikte sokakta geçirdi. Polis genellikle kurbanları ambulans beklemek yerine arabalarına alıyor. Bazı zamanlar cinayete kurban gidenlerin sayısı Corona ölümleriyle aynı oluyor.

Hemşire Alex Kaspin ise, “Her gün savaş seviyesinde ölümle karşılaşıyoruz” diyor.

Alex Kaspin Philadelphia’da bir hastanede hemşire olarak çalışıyor. Bir panik bozukluğu geçirmesinin ardından acil servisten pediatri servisine transfer edildi. Kaspin bu transferin hayatını kurtardığını söylüyor: “Hayatımda öyle bir an oldu ki ailemin yanında olamadığımı hissettim. Her şeyimi hastalara veriyordum ve geriye bana çok bir şey kalmıyordu.”

Tıbbi faaliyetleri bir hemşirenin kendi iyiliğini olumsuz etkiliyorsa uzmanlar buna “merhamet yorgunluğu” diyor. ABD sağlık sistemi neredeyse iki yıldır devam eden ve sonu görünmeyen bir savaşta. Hemşireler hastalarını ve acil servisi bırakarak daha stressiz işlere yöneliyor. Ancak suçluluk duygusu birçoğunun peşini bırakmıyor.

Kaspin, “Öyle ya da böyle bu işe devam edemeyecektim. Acil hemşiresi olmayı gerçekten çok sevdim. Bence bu benim hayattaki gerçek tutkumdu” şeklinde konuşuyor.

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